Вибух будинку на Позняках: поліція не знайшла слідів вибухівки



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Основна версія, яка розглядається слідчими, це вибух газоповітряної суміші Фото: Главком

Експрес-тести не виявили вибухівки у частково зруйнованому будинку в Києві

У багатоквартирному житловому будинку на Позняках у Києві, де вибухом зруйновано чотири поверхи, слідів вибухівки не знайшли.

«Ще тривають експертизи, але попередньою версією назвали саме газ. Експрес-тести показали, що вибухівки там не було», — розповіли ВВС News Україна у пресслужбі поліції Києва.

Основна версія, яка розглядається слідчими, це вибух газоповітряної суміші. Розслідування ведеться за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

У день вибуху міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що правоохоронці розглядають дві версії — вибух газу та теракт.

Як відомо, ввечері 22 червня столичні рятувальники виявили під завалами на четвертому поверсі будинку на вулиці Соломії Крушельницької 1/5 тіло ще одного загиблого, попередньо – чоловічої статі.

До слова, в мережу виклали відеозапис вибуху в житловій 10-поверхівці у Дарницькому районі Києва.

Зазначимо, що рятувальники вручну розбирають завали у зруйнованому вибухом будинку в Києві.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Раніше повідомлялося, що рятувальники знайшли під завалами тіла трьох людей, 5 осіб отримали травми.

За останніми даними, під завалами може перебувати ще один чоловік.

Столичний мер Віталій Кличко повідомив, що мешканців будинку, де стався вибух, забезпечать тимчасовим житлом.

Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що для з’ясування причин вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві буде проведено «всебічне розслідування».

22 червня комісія Кабміна вирішує питання компенсації постраждалим вартості придбання нового аналогічного житла за рахунок резервних фондів держави та міста.

Столична влада готова виділити з резервного фонду міста 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух.