Під завалами будинку в Києві людей більше немає - ДСНС



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Рятувальники розбирають завали в будинку, де стався вибух Фото: ДСНС

З-під завалів були вилучені тіла п’яти загиблих осіб

Державна служба України з надзвичайних ситуацій заявляє, що під завалами будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в Києві загиблих більше немає.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Всього підрозділами ДСНС вилучено з-під завалів тіла п’яти загиблих осіб. За оперативною інформацією, під завалами загиблих більше немає», - йдеться в повідомленні.

Наразі до проведення робіт із розбору завалів залучено 223 особи та 44 одиниці техніки.

Координація робіт здійснюється Штабом з ліквідації НС Київської міської державної адміністрації.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

У мережу виклали відеозапис вибуху в житловій 10-поверхівці у Дарницькому районі Києва.

Раніше повідомлялося, що рятувальники знайшли під завалами тіла трьох людей, 5 осіб отримали травми.

22 червня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столичні рятувальники виявили під завалами на четвертому поверсі будинку тіло чоловіка.

Cтаном на 03:30 23 червня у будинку підрозділами ДСНС було знайдено тіло ще одного загиблого чоловіка.

Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що для з’ясування причин вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві буде проведено «всебічне розслідування».

22 червня стало відомо, що у будинку слідів вибухівки не знайшли. Ще тривають експертизи, але попередньою версією назвали саме газ.

22 червня комісія Кабміна вирішує питання компенсації постраждалим вартості придбання нового аналогічного житла за рахунок резервних фондів держави та міста.

Столична влада готова виділити з резервного фонду міста 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух.

Зазначимо, що рятувальники вручну розбирають завали у зруйнованому вибухом будинку в Києві.