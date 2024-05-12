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Вибух гранати у Броварах: поліція повідомила нові подробиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибух гранати у Броварах: поліція повідомила нові подробиці
Правопорушник вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та зберігання наркотичних засобів
фото: соцмережі

Станом на 12 травня, поліцейський та правопорушник перебувають у лікарні

Чоловіку, який підірвав гранату в центрі Броварів, тікаючи від поліцейських, повідомлено про підозру. Йому загрожує до 15 років або довічне ув’язнення. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

За даними поліції, правопорушник вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та зберігання наркотичних засобів та на момент вчинення злочину перебував в розшуку.

Як зазначається, поліцейські Броварського управління поліції отримали виклик щодо хуліганських дій невідомою особою.

Коли вони прибули за вказаною адресою, чоловік кинувся втікати, поліцейський почав його переслідувати, тоді зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця.

Станом на 12 травня поліцейський та правопорушник перебувають у лікарні, де їм надається медична допомога.

«Внаслідок вибуху 37-річний правоохоронець отримав поранення ніг та лівої руки. Загрози його життю і здоровʼю немає. Також поранення отримав і сам 37-річний правопорушник, а саме травму лівої ноги та обох рук», – зазначили у поліції.

Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочинів передбачених ч. 1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

За вчинений замах на життя поліцейського передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Як повідомлялося 11 травня, чоловік підірвав гранату на одній з вулиць Броварів Київської області.

Поліцейські отримали виклик про хуліганські дії від невідомої особи. А коли прибули за вказаною адресою, правопорушник кинувся тікати. Поліцейський почав його переслідувати, і тоді зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця.

Також відомо, що унаслідок вибуху гранати у Броварах, що на Київщині, поранень зазнав поліцейський та сам підривник. Потерпілі отримують медичну допомогу.

Теги: Бровари граната

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