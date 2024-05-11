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Підрив гранати у Броварах: поліція повідомила подробиці (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Підрив гранати у Броварах: поліція повідомила подробиці (фото)
У Броварах чоловік підірвав гранату
фото: Нацполіція

Житель Броварів намагався втекти від поліціянта

Унаслідок вибуху гранати у Броварах, що на Київщині, поранень зазнав поліцейський та сам підривник. Потерпілі отримують медичну допомогу. Про це повідомила поліція Київської області.

За словами правоохоронців, подія трапилася сьогодні приблизно о 21:00.

Поліцейські отримали виклик про хуліганські дії від невідомої особи. А коли прибули за вказаною адресою, правопорушник кинувся тікати. Поліцейський почав його переслідувати, і тоді зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця.

Унаслідок вибуху поранення отримав поліцейський та сам правопорушник. Потерпілим надається уся необхідна медична допомога.

Слідчі інкримінують затриманому ст. 348 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 11 травня на автодорозі Київ-Знамʼянка Kia врізалась у самоскид Volvo, внаслідок чого загинув дев'ятирічний хлопчик.  Попередньо встановлено, що 38-річна кермувальниця легковика Kia, рухаючись автодорогою Н-01, допустила зіткнення з задньою частиною автомобіля Volvo, який був у нерухомому стані в крайній смузі.

Теги: граната Київщина поліція Бровари

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