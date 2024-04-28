У Києві вночі вибухнула граната: є постраждалі

Правоохоронці з'ясовують обставини ймовірного підриву гранати у Святошинському районі

У ніч проти 28 квітня у столичній багатоповерхівці у Святошинському районі здетонувала граната. Постраждали двоє чоловіків. Про це повідомила поліція Києва.

Встановлено, що внаслідок вибуху, який стався, ймовірно, від підриву гранати, постраждало двоє чоловіків. Потерпілих госпіталізовано. Обставини події зʼясовуються.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Нагадаємо, що нещодавно в Миколаєві вибухнула граната у дворі багатоповерхівки в мікрорайоні Намив, унаслідок чого отримав поранення чоловік.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті викрито та затримано 27-річного мешканця Мукачева, який кинув гранату у двір будинку депутата Закарпатської обласної ради.