У Броварах чоловік підірвав гранату: поранено поліцейського

Попередньо, двоє постраждалих, один з них співробітник поліції

Ввечері, 11 травня, чоловік підірвав гранату на одній з вулиць Броварів Київської області Про це повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко.

Близько 21:00 у Броварах було чутно вибух. З'ясувалося, що на одній з вулиць чоловік підірвав гранату. За словами очевидців, невідомий нібито тікав від поліціянта.

Попередньо, двоє постраждалих, один з них співробітник поліції. На місці працюють правоохоронці та медики. Подробиці інциденту зʼясовуються.

Нагадаємо, що 11 травня на автодорозі Київ-Знамʼянка Kia врізалась у самоскид Volvo, внаслідок чого загинув дев'ятирічний хлопчик. Про це повідомляє поліція Київської області.

Попередньо встановлено, що 38-річна кермувальниця легковика Kia, рухаючись автодорогою Н-01, допустила зіткнення з задньою частиною автомобіля Volvo, який перебував у нерухомому стані в крайній смузі.