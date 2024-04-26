ДТП у Броварах: стало відомо про стан потерпілих

Голова райдержадміністрації у Броварах Володимир Майбоженко влетів на авто в натовп людей

Постраждалі перебувають у лікарні інтенсивного лікування, обстеження тривають

Серед постраждалих в ДТП за участі голови Броварської райдержадміністрації 32-річна мати з донькою 2,5 років, а також два чоловіки – 29 та 26 років. Про це повідомила Київська ОВА.

За результатами попереднього обстеження, у дитини перелом плечової кістки та підшкірна гематома потиличної ділянки голови.

У решти потерпілих: політравма, закрита черепно-мозкова травма, травми та переломи куприка, ключиці, плеча, лопатки, кістки носа, ребер, кінцівок, множинні забої та садна. Обстеження тривають.

Постраждалі перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування.

Як додав міський голова Броварів Ігор Сапожко, стан усіх дорослих на зараз оцінюється як середньої важкості, але загрози для життя немає.

Нагадаємо, голова райдержадміністрації у Броварах Володимир Майбоженко влетів на авто в натовп людей, четверо людей отримали тяжкі травми.

Пресслужба поліції Київщини повідомила, що попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на забороняючий сигнал світлофору та скоїв наїзд на пішоходів. У результаті аварії четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них – дитина.

Зазначається, що перевірка на прилад Драгер на вміст алкоголю у водія показала 2,31 проміле.