ДТП за участі голови райдержадміністрації: що відомо про Майбоженка

На політичній арені Володимир Майбоженко з'явився у 2006 році

Майбоженко з 2006 по 2010 очолював Київську обласну раду

26 квітня голова Броварської районної державної адміністрації Володимир Майбоженко вчинив ДТП, влетівши на авто в натовп людей. Унаслідок четверо людей отримали тяжкі травми.

Що відомо про Володимира Майбоженка

Майбоженко Володимир народився 23 квітня 1965 року у Києві. Навчався на відділенні політології філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка, після чого вступив у Національну академію державного управління при президентові України.

На політичній арені з'явився у 2006 році, відібравшись від партії «Батьківщина» до Київської обласної ради, яку очолював чотири роки, а саме з 2006 по 2010.

У 2010 році Майбоженка звільнили з посади голови Київської обласної ради і виключили з партії «Батьківщина» за «грубе порушення Статуту». ЗМІ писали про спроби рейдерського захоплення обласного осередку партії шляхом махінації з печаткою під час формування виборчих списків.

фото з відкритих джерел

З 2011 по 2014 був директором організаційно-розпорядчого департаменту НАК «Нафтогаз України», який очолював на той момент Юрій Бойко.

Після Революції гідності опинився в партії Укроп, від якої за підсумками місцевих виборів 2015 року повернувся до президії Київської обласної ради.

фото з відкритих джерел

У листопаді 2022 року Майбоженко був призначений головою Броварської районної державної адміністрації.

Нагадаємо, голова райдержадміністрації Броварів Володимир Майбоженко влаштував ДТП на пішохідному переході під Києвом. Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на забороняючий сигнал світлофору та скоїв наїзд на пішоходів.

Перевірка на прилад Драгер на вміст алкоголю у водія показала 2,31 проміле. Чоловік затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження.

Серед постраждалих в ДТП за участі голови Броварської райдержадміністрації 32-річна мати з донькою 2,5 років, а також два чоловіки – 29 та 26 років. За результатами попереднього обстеження, у дитини перелом плечової кістки та підшкірна гематома потиличної ділянки голови.

У решти потерпілих: політравма, закрита черепно-мозкова травма, травми та переломи куприка, ключиці, плеча, лопатки, кістки носа, ребер, кінцівок, множинні забої та садна. Обстеження тривають.