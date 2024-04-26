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ДТП за участі голови райдержадміністрації: поліція повідомила подробиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ДТП за участі голови райдержадміністрації: поліція повідомила подробиці
Поліція Київщини встановлює обставини ДТП за участі
фото: пресслужба поліції

Посадовець районної військової адміністрації не зупинився на забороняючий сигнал світлофора

Голова райдержадміністрації Броварів Володимир Майбоженко влаштував ДТП на пішохідному переході під Києвом. Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на забороняючий сигнал світлофору та скоїв наїзд на пішоходів.  Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

Як зазначається, у результаті аварії четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них – дитина. «Поліція Київщини встановлює обставини ДТП за участю посадовця районної військової адміністрації. Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на забороняючий сигнал світлофора та скоїв наїзд на пішоходів. У результаті четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих – дитина», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перевірка на прилад Драгер на вміст алкоголю у водія показала 2,31 проміле. Чоловік затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом ДТП у Броварах, яку влаштував Володимир Майбоженко. Як повідомили у прокуратурі Київської області, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

«... розпочато досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди у Броварах ( ст. 286-1 КК України)», – повідомили у прокуратурі Київської області.

Дана стаття передбачає, що покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Як повідомлялося, голова райдержадміністрації у Броварах Володимир Майбоженко влетів на авто в натовп людей, четверо людей отримали тяжкі травми.

Троє людей отримали переломи, ще одну людину діставали прямо з-під коліс авто. 

Читайте також: Голову Броварської райдержадміністрації Майбоженка буде звільнено – Київська ОВА
Теги: аварія Бровари ДТП

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