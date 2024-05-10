Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Броварах затримано чоловіка, який кидався на поліцейських (відео)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Броварах затримано чоловіка, який кидався на поліцейських (відео)
Чоловік став кидатися на поліцейських, в решті дістав зброю та погрожував правоохоронцям
фото: скріншот

Фігурант справи – раніше судимий місцевий мешканець

У Броварах Київської області нетверезий чоловік зі зброєю у закладі нападав на поліцейських, які прибули на місце для його затримання. Про це повідомила Національна поліція України.

Зазначається, що увечері 8 травня нетверезий 50-річний чоловік вчиняв хуліганство у закладі. Коли поліцейські прибули на виклик, він продовжив вчиняти хуліганські дії, став кидатись на поліцейських, в решті дістав зброю та погрожував правоохоронцям.

Поліцейські затримали чоловіка та вилучили зброю. Слідчі оголосили затриманому підозри за хуліганство, погрози вбивством поліцейському та нанесення тілесних ушкоджень поліцейському.

За цими статтями Кримінального кодексу йому загрожує до пʼяти років позбавлення волі. Правоохоронці повідомляють, що фігурант – раніше судимий місцевий мешканець.

Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, найближчим часом суд обере затриманому запобіжний захід.

Нагадаємо, 20 квітня близько другої години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліціянт, його напарник поранений.

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на розстріл поліцейських у Вінницькій області. Він наголосив, що зловмисники повинні відповісти за свої дії за всією суворістю закону. 

Читайте також:

Теги: поліція чоловік погрози Бровари

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Романова самостійно виховує 5-річного сина Мартіна і тримає ім’я свого колишнього в таємниці
Екс-«Віа Гра» Міша Романова позбавляє колишнього чоловіка батьківських прав
15 квiтня, 15:15
Поліцейські виявили іграшковий автомобіль, всередині якого був поліетиленовий пакет з канабісом
У Тернополі поліція затримала чоловіка, який зберігав наркотики в іграшковому авто
15 квiтня, 22:08
Повістки вручають співробітники ТЦК, а за кордоном їх юрисдикція не поширюється
Чи вручатимуть українцям повістки за кордоном? Нардеп розставив крапки над «і»
18 квiтня, 12:26
Пісенний конкурс «Євробачення-2024» – 68-й пісенний конкурс, який має відбутися у Мальме, Швеції. Півфінали пройдуть 7 та 9 травня, фінал – 11 травня 2024 року
Швеція частково закриє повітряний простір на час проведення «Євробачення»: деталі
19 квiтня, 15:21
Попович: У мене є прекрасна дружина. Із артистом, який постійно роз’їжджає, не так легко, але вона мене розуміє. Я люблю свого зятя і донечку, своїх онуків Іванка та Софійку
Народний артист Іван Попович розказав, як російські окупанти потрощили його хату
23 квiтня, 21:15
Силоміць у Литві ніхто не буде збирати українських чоловіків і відвозити в Україну
Литва готова допомогти Україні у поверненні чоловіків призовного віку, але є нюанс
25 квiтня, 14:18
У столиці Грузії пройшов багатотисячний мітинг проти закону про «іноагентів»
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Кабмін вважає недоцільним створювати зоополіцію
Кабмін відповів на петицію про створення зоополіції
29 квiтня, 17:30
Вогонь на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції гасять дев'ять одиниць техніки та понад 30 рятувальників
У Кропивницькому горить підприємство з виробництва лакофарбової продукції (фото)
6 травня, 14:55

Кримінал

У Броварах затримано чоловіка, який кидався на поліцейських (відео)
У Броварах затримано чоловіка, який кидався на поліцейських (відео)
Куди Коболєв мотався за кордон? З’явилися нові подробиці резонансної справи
Куди Коболєв мотався за кордон? З’явилися нові подробиці резонансної справи
Суд обрав запобіжний захід Коломойському у справі про організацію убивства
Суд обрав запобіжний захід Коломойському у справі про організацію убивства
Суди припинили розгляд майже 11 тис. кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених
Суди припинили розгляд майже 11 тис. кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених
У кропивницькому дендропарку жінка розбилася насмерть
У кропивницькому дендропарку жінка розбилася насмерть
Правоохоронці скерували до суду справу «лісника Януковича»
Правоохоронці скерували до суду справу «лісника Януковича»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
387K
Парад Путіна. Які президенти приїхали до диктатора (список)
95K
Знаки природи. Парад Путіна накрив сніг (фото)
88K
«Завжди у бойовій готовності». Путін під час параду знову пригрозив ядерною зброєю
14K
Масштабна повітряна тривога лунала через загрозу балістики
12K
Екскерівник молдовської розвідки: Призначення Данілова послом у Молдову – не випадкове
11K
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч

Новини

Нові звинувачення проти Коломойського. Адвокати зробили заяву
Вчора, 10:35
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
Вчора, 06:30
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
8 травня, 20:45
Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
8 травня, 07:00
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
8 травня, 06:55
Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
7 травня, 06:36

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua