У Броварах затримано чоловіка, який кидався на поліцейських (відео)

Чоловік став кидатися на поліцейських, в решті дістав зброю та погрожував правоохоронцям

Фігурант справи – раніше судимий місцевий мешканець

У Броварах Київської області нетверезий чоловік зі зброєю у закладі нападав на поліцейських, які прибули на місце для його затримання. Про це повідомила Національна поліція України.

Зазначається, що увечері 8 травня нетверезий 50-річний чоловік вчиняв хуліганство у закладі. Коли поліцейські прибули на виклик, він продовжив вчиняти хуліганські дії, став кидатись на поліцейських, в решті дістав зброю та погрожував правоохоронцям.

Поліцейські затримали чоловіка та вилучили зброю. Слідчі оголосили затриманому підозри за хуліганство, погрози вбивством поліцейському та нанесення тілесних ушкоджень поліцейському.

За цими статтями Кримінального кодексу йому загрожує до пʼяти років позбавлення волі. Правоохоронці повідомляють, що фігурант – раніше судимий місцевий мешканець.

Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, найближчим часом суд обере затриманому запобіжний захід.

Нагадаємо, 20 квітня близько другої години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліціянт, його напарник поранений.

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на розстріл поліцейських у Вінницькій області. Він наголосив, що зловмисники повинні відповісти за свої дії за всією суворістю закону.