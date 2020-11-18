У Києві шахраї збували підроблені документи на ввезені з ЄС і США автівки (фото)

Організував злочинну групу 32-річний киянин

У березні 2020 року працівники Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції вийшли на слід злочинного угруповання, причетного до виготовлення та збуту фальшивих документів. Зловмисники налагодили схему виробництва та збуту на території України підроблених сертифікатів на транспортні засоби іноземної реєстрації для їх подальшої легалізації та реєстрації у сервісних центрах МВС України.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

В інтернеті шахраї отримали відомості про юридичну особу, сканкопію наказу про її призначення органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, яке Міністерством інфраструктури України внесене в перелік призначених органів сертифікації колісних транспортних засобів.

Організатор злочинної групи — 32-річний житель столиці — створив вебресурс з номерами телефонів для прийняття замовлень від клієнтів. Надалі члени групи підробляли сертифікати відповідності колісних транспортних засобів від імені зазначеного товариства. До реалізації шахрайської схеми зловмисник залучив мешканців Київської та Житомирської областей віком від 28 до 38 років. Спільники приймали замовлення на сертифікацію автомобіля, а після отримання оплати надсилали фальшиві документи поштою. Клієнтам пояснювали, що працюють дистанційно через карантинні заходи.

Встановлено, що у такий спосіб зловмисники діяли понад 200 разів і ошукали громадян на суму в майже мільйон гривень.

За викритим фактом Київською міською прокуратурою №7 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

За місцем проживання фігурантів правоохоронці провели санкціоновані обшуки. Під час заходів виявлено і вилучено бланки сертифікатів, кліше з підписами, підроблені печатки офіційних установ, пристрій для штампування, «чорнову» документацію, комп’ютерну техніку, телефони та сім-картки.

Наразі організатору та трьом його спільникам оголошено підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 358 та ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України. До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу учасникам угрупування у вигляді тримання під вартою.

За незаконні дії затриманим зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.