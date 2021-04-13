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    Відключення опалення в Києві. Скільки будинків уже без тепла

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    Опалення вже відключено в понад 6 тис. будинків - Відключення опалення в Києві. Скільки будинків уже без тепла
    Опалення вже відключено в понад 6 тис. будинків
    Фото з відкритих джерел

    «Київтеплоенерго» розпочало відключати опалення у столичних багатоповерхівках із 12 квітня

    У Києві триває відключення житлових будинків від послуги централізованого опалення. Станом на 6:00 13 квітня від централізованого опалення уже відключили 62% (понад 6 тис.) житлових будинків, 75% навчальних закладів та 18% лікарень. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київтеплоенерго».

    Об’єкти соціальної інфраструктури (лікарні, школи, дитсадки) відключаються від подачі тепла за індивідуальними заявками керівників закладів.

    «Київтеплоенерго» розпочало відключати опалення у столичних багатоповерхівках із 12 квітня. Припинення подачі теплоносія відбувається поступово через розгалуженість системи тепломереж. Її загальна протяжність – понад 2,7 тис. км. Для повного згортання системи теплопостачання необхідно близько п'яти днів.

    Як повідомлялося, станом на 14:00 12 квітня теплопостачання було припинене в понад 3 тисячі будинків.

    Нагадаємо, рішення про завершення опалювального сезону приймається місцевою владою з урахуванням середньодобової температури – протягом трьох діб вона має бути вищою +8 градусів за Цельсієм.

    Крім того, будь-яка будинкова громада може відключитись від опалення – прийняти рішення на загальнобудинкових зборах і подати відповідний протокол теплопостачальній компанії.

    Соціальні об’єкти – лікарні, садочки та школи – відключають за відповідними заявками керівників закладів.

    Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що опалення в столиці почнуть вимикатимуть із 10 квітня.

    Раніше повідомлялося, що опалювання в столиці мали вимкнути 5 квітня, при цьому прогнозувалося, що весь процес займе пʼять діб. Однак опалювальний сезон було продовжено через локдаун та похолодання.

    Теги: опалювальний сезон опалення будинок Київтеплоенерго послуги
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