Відключення опалення в Києві. Скільки будинків уже без тепла

Опалення вже відключено в понад 6 тис. будинків

«Київтеплоенерго» розпочало відключати опалення у столичних багатоповерхівках із 12 квітня

У Києві триває відключення житлових будинків від послуги централізованого опалення. Станом на 6:00 13 квітня від централізованого опалення уже відключили 62% (понад 6 тис.) житлових будинків, 75% навчальних закладів та 18% лікарень. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київтеплоенерго».

Об’єкти соціальної інфраструктури (лікарні, школи, дитсадки) відключаються від подачі тепла за індивідуальними заявками керівників закладів.

«Київтеплоенерго» розпочало відключати опалення у столичних багатоповерхівках із 12 квітня. Припинення подачі теплоносія відбувається поступово через розгалуженість системи тепломереж. Її загальна протяжність – понад 2,7 тис. км. Для повного згортання системи теплопостачання необхідно близько п'яти днів.

Як повідомлялося, станом на 14:00 12 квітня теплопостачання було припинене в понад 3 тисячі будинків.

Нагадаємо, рішення про завершення опалювального сезону приймається місцевою владою з урахуванням середньодобової температури – протягом трьох діб вона має бути вищою +8 градусів за Цельсієм.

Крім того, будь-яка будинкова громада може відключитись від опалення – прийняти рішення на загальнобудинкових зборах і подати відповідний протокол теплопостачальній компанії.

Соціальні об’єкти – лікарні, садочки та школи – відключають за відповідними заявками керівників закладів.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що опалення в столиці почнуть вимикатимуть із 10 квітня.

Раніше повідомлялося, що опалювання в столиці мали вимкнути 5 квітня, при цьому прогнозувалося, що весь процес займе пʼять діб. Однак опалювальний сезон було продовжено через локдаун та похолодання.