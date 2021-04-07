Кличко пояснив, коли в столиці вимкнуть опалення

За зверненням ОСББ, опалення в будинку можуть припинити раніше

Опалювальний сезон у Києві припиниться 10 квітня, але в лікарні тепло подаватиметься й надалі

Опалення в столиці почнуть вимикатимуть із 10 квітня. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

«У зв’язку з тим, що в столиці в наступні дні зберігається прохолодна погода, місто змушене трохи перенести завершення опалювального сезону. – На кілька днів. Зокрема, за прогнозами синоптиків, в середу вночі температура опуститься до -1 градуса. Можливий сніг. Відключення тепла в Києві розпочнуть із 10 квітня», – повідомив Кличко.

Він нагадав, що будь-яка будинкова громада може раніше відключитись від опалення. Таке рішення мають ухвалити збори мешканців і подати відповідний протокол теплопостачальній компанії.

Соціальні об’єкти – особливо лікарні, відключатимуть тільки за заявками керівників закладів. У садочках та школах тепло вже відключають планово – зважаючи на дистанційне навчання.

Як повідомлялося раніше, опалювання в столиці мали вимкнути 5 квітня, при цьому прогнозувалося, що весь процес займе пʼять діб. Однак опалювальний сезон було продовжено через локдаун та похолодання.