Завершення опалювального сезону у Києві розтягнеться на пʼять днів

Опалювальний сезон в столиці знову завершується раніше звичайного

Лікарні столиці відʼєднуватимуть від опалення лише після звернень головних лікарів

У понеділок, 5 березня, в столиці завершується опалювальний сезон. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, зазначивши, що процес відключення займе кілька днів.

«На припинення теплопостачання в системі, що є однією з найбільших у Європі, місту потрібно приблизно 5 днів. Нагадаю, вже не перший рік Київ завершує опалювальний сезон раніше традиційного 15 квітня. Щоб кияни могли зекономити на сплаті за тепло», – сказав Київський міський голова.

Однак, за його словами, соціальні об’єкти, наприклад, лікарні, поки що будуть отримувати тепло. Відключати їх будуть тільки за письмовими заявками керівників закладів.

За прогнозом синоптиків, уже з цього тижня середньодобова температура встановилась вище за вісім градусів тепла, коли за нормативами міські служби можуть вимикати опалення. Втім, попри плюсову температури у столиці цього тижня очікується мокрий сніг.

Раніше Віталій Кличко зазначив, що перехід на ринкову модель теплопідприємств столиці буде узгоджуватися із урядом з урахуванням низької платоспроможності населення і загрозою перебоїв у життєзабезпеченні міста.