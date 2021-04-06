Опалювальний сезон у Києві продовжиться через похолодання та локдаун

Остаточне відімкнення будинків від тепла перенесено на 10 квітня

Київською міськдержадміністрацією подовжено опалювальний сезон у Києві, який планувалося завершити у понеділок, 5 квітня. Як повідомляється на сайті КМДА, у зв’язку з тим, що у столиці в наступні дні зберігається прохолодна погода і середньодобова температура нижча +8 градусів, відключення тепла у Києві змушені відтермінувати на кілька днів. Зокрема, в середу вночі температура опуститься до -1 градуса та можливий сніг, а в четвер температура в нічний час триматиметься на позначці 0 градусів.

Рішення також зумовлене посиленням карантинних обмежень, в зв’язку з якими частина киян працюватиме дистанційно з домівок.

Прогнози синоптиків дають підстави розпочати відключення тепла у столиці з 10 квітня.

Також міська влада звертає увагу, що будь-яка будинкова громада може відключитись від опалення шляхом прийняття рішення на загальнобудинкових зборах і подати відповідний протокол теплопостачальній компанії.

Нагадаємо, що рішення про відключення тепла приймається, коли середньодобова температура підніметься вище +8 градусів за Цельсієм протягом трьох днів.

Як повідомлялося раніше, опалювання в столиці мали вимкнути 5 квітня, при цьому прогнозувалося, що весь процес займе пʼять діб. При цьому лікарні мали б відключатися від теплопостачання лише за заявками керівників.