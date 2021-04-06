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    Опалювальний сезон у Києві продовжиться через похолодання та локдаун

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    Погодні умови відтермінували згортання опалювального сезону у Києві - Опалювальний сезон у Києві продовжиться через похолодання та локдаун
    Погодні умови відтермінували згортання опалювального сезону у Києві
    Ілюстративне фото

    Остаточне відімкнення будинків від тепла перенесено на 10 квітня

    Київською міськдержадміністрацією подовжено опалювальний сезон у Києві, який планувалося завершити у понеділок, 5 квітня. Як повідомляється на сайті КМДА, у зв’язку з тим, що у столиці в наступні дні зберігається прохолодна погода і середньодобова температура нижча +8 градусів, відключення тепла у Києві змушені відтермінувати на кілька днів. Зокрема, в середу вночі температура опуститься до -1 градуса та можливий сніг, а в четвер температура в нічний час триматиметься на позначці 0 градусів.

    Рішення також зумовлене посиленням карантинних обмежень, в зв’язку з якими частина киян працюватиме дистанційно з домівок.

    Прогнози синоптиків дають підстави розпочати відключення тепла у столиці з 10 квітня.

    Також міська влада звертає увагу, що будь-яка будинкова громада може відключитись від опалення шляхом прийняття рішення на загальнобудинкових зборах і подати відповідний протокол теплопостачальній компанії.

    Нагадаємо, що рішення про відключення тепла приймається, коли середньодобова температура підніметься вище +8 градусів за Цельсієм протягом трьох днів.

    Як повідомлялося раніше, опалювання в столиці мали вимкнути 5 квітня, при цьому прогнозувалося, що весь процес займе пʼять діб. При цьому лікарні мали б відключатися від теплопостачання лише за заявками керівників.

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    Теги: Київ опалювальний сезон опалення громада КМДА
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