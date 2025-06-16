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Головний артист балетної трупи з Маямі відтворив танець восьмирічної Аріни з Ірпеня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Головний артист балетної трупи з Маямі відтворив танець восьмирічної Аріни з Ірпеня
Танцівник Станіслав Ольшанський, провідний танцівник трупи Miami City Ballet, підтримав українських дітей
скриншот відео

Історія дівчинки надихнула Станіслава Ольшанського

Станіслав Ольшанський, провідний танцівник трупи Miami City Ballet, підтримав українських дітей, відтворивши танець восьмирічної балерини Аріни з Ірпеня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на глобальну ініціативу United24.

Як зауважили на платфорчі, краще за дітей ніхто не розповість, яке воно, дитинство у час війни. Вісім років – це вік, коли мрієш про рожеві пуанти, сцену і гучні оплески. Але для маленької Аріни з Ірпеня війна прийшла раніше, ніж перший великий виступ. Заняття балетом довелося перервати.

В United24 зауважують, що історія Аріни надихнула багатьох – настільки, що команда проєкту вирішила відтворити Арінчин танець за допомогою штучного інтелекту. Танець, якого не було – але який міг би бути, якби не війна.

«Ми запросили відомого українського хореографа Костянтина Томільченка та його команду допомогти з проєктом. Вони подарували юним танцюристам унікальний досвід, додавши їхньому виступу глибини та допомігши їм розповісти історію Аріни», – поділилися в благодійному фонді.
Візуалізація вийшла зворушливою: маленька танцівниця, створена з поєднання реальних рухів та уяви, виступає на віртуальній сцені.

Історія дівчинки надихнула Станіслава Ольшанського, головного танцівника Miami City Ballet, відтворити її танець на великій сцені. Танцівник народився у місті Кременець, навчався в Києві і деякий час проживав у Бучі. До повномасштабного вторгнення він часто бував в Ірпені – там проживали його сестра та племінниця, яка теж займалася балетом. Там він вперше побачив щасливу і творчо налаштовану Аріну.

Після лютого 2022 року Станіслав активно долучається до благодійності. Наразі він використав свої професійні навички, щоб звернути увагу на потреби молодих артистів. 

Нагадаємо, соліст Одеської національної опери, заслужений артист України Владислав Горай загинув 8 червня на Сумщині, виконуючи волонтерську місію. 

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Теги: історія війна артист Київ Буча Ірпінь

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