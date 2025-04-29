Спільна молитва Української і Московської церкви у Чернігові. Представник ПЦУ пояснив, хто сотворив «диво»

На Великдень у Чернігові відбувся унікальний молебень. Представник помісної Української церкви каже, що зібрав усіх учасників докупи «святий дух»

20 квітня у Свято-Троїцькому соборі у Чернігові разом на спільну Великодню молитву за мир для України зібралися представники всіх християнських конфесій. «Главком» дізнався, чи знала про цю молитву світська влада, та поспілкувався із учасником заходу, єпископом Чернігівським і Ніжинським Антонієм з ПЦУ.

На Великдень в одному храмі просили у Бога заступництва та миру для України священнослужителі:

Православної церкви України;

Української православної церкви;

Української греко-католицької церкви;

Римо-католицької церкви;

Протестантської церкви «Спасіння».

УПЦ/ПЦУ представляв єпископ Чернігівський і Ніжинський Антоній (Фірлей), а УПЦ МП – архієпископ Любецький Никодим (Пустовгар).

Як стало відомо «Главкому» з власних джерел, світська влада області не знала про намір такого співслужіння і, відповідно, не була долучена до організації заходу.

Водночас Єпископ Чернігівський і Ніжинський Антонієй з ПЦУ на запитання про те, чия була ініціатива зібратися разом на молебень, пояснив коротко: «дух святий зібрав».

Особливість події ще і в тому, що молебень відбувся у Свято-Троїцькому соборі, який перейшов з УПЦ МП до УПЦ/ПЦУ ще у 2023 році. З того часу це перша молитва архієпископа УПЦ МП Никодима у цьому храмі.

Як відомо, у Чернігові всі християнські конфесії об’єдналися в молитві за мир для України. Про це повідомляв «Главком» з посиланням на ЧЕline.

«І саме цього дня у Чернігові відбулася духовна подія, рівній якій ще не було. Представники всіх християнських конфесій зібралися разом на спільну Великодню молитву за мир для України», – зазначають місцеві мешканці.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт на тлі низки хронічних захворювань.

Також «Главком» поспілкувався із Віталієм Кривицьким, очільником Києво-Житомирської дієцезії. Він розповів про смерть Папи Франциска, його особистість, ставлення до України, а також те, хто може замінити його на Святому престолі.