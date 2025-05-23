Колишній директор «Києво-Печерської Лаври» Остапенко не очистив заповідник від впливу РФ – міністр культури

Точинський: Те, що в Лаврі не має бути московського духу, мало стати пріоритетом керівництва

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявив, що Остапенко не проявив достатньої ініціативи у процесі очищення лаври від впливу Російської православної церкви, тому його звільнення є логічним

Генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максима Остапенка звільнено з посади. Таке рішення ухвалила Міжвідомча комісія з координації питань захисту культурної спадщини (МКСК) через, як зазначається, його пасивну позицію щодо виконання закону про заборону діяльності московських релігійних організацій в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра культури та стратегічних комунікацій Миколи Точицького.

За словами Точицького, Остапенко не проявив достатньої ініціативи у процесі очищення лаври від впливу Російської православної церкви. Міністр наголосив, що звільнення керівника заповідника є логічною відповіддю на недостатню ефективність у дотриманні законодавства.

«Те, що в Лаврі не має бути московського духу, мало стати пріоритетом керівництва. Проте реальних змін, на які очікувало суспільство, так і не відбулося», – заявив Точицький.

Він також додав, що за рік керівництва Остапенка не вдалося досягти результатів, які б відповідали викликам національної безпеки, перед якими стоїть Україна. Зокрема, в заповіднику продовжувалась незаконна торгівля, оренда приміщень і діяльність представників московської церкви, що суперечить українському законодавству.

«На жаль, країна не має часу чекати, коли ці порушення буде припинено», – підсумував міністр.

Раніше ми писали, що обов’язки генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» виконуватиме заступниця гендиректора з питань забезпечення платних послуг заповідника Світлана Котляревська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Як зазначає пресслужба відомства, Котляревська виконуватиме обов’язки очільниці до призначення нового керівника заповідника.

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій звільнило директора державного заповідника «Києво-Печерська Лавра» Максима Остапенка. Згодом стало відомо, що посадовець був звільнений з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та виявленими порушеннями у діяльності заповідника.

Остапенко готувався до масштабної виставки в Лаврі, коли дізнався, що Мінкульт вирішив його звільнити з посади керівника Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра». За його словами, він був звільнений «без пояснень, попереджень та жодних офіційних зауважень щодо роботи».

Остапенко почав очолювати Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» ще у 2023 році. Раніше він керував заповідником «Хортиця».