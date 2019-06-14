Вихідні у Києві будуть спекотними



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Дощі можливі у суботу у столиці

У суботу і неділю, 15-16 червня, у Києві буде спекотно. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, спека буде +30…+33 градуси.

Проте, у суботи можливий грозовий дощ, зазначила Діденко.

Також вона повідомила, що вихідні по всій Україні будуть спекотними, +30…+35 градусів.

«У Карпатах +25+29 градусів, а ввечері просто рай - +15+19 градусів», - розповіла синоптик.

Дощі з грозами очікуються у суботу на півночі та у Вінницькій області. Грозові дощі пройдуть у неділю на заході. На решті території - сухо, сонячно.

Як повідомлялося, спекотне літо у Києві встановило перші температурні рекорди.

У Києві до вівторка, 18 червня, утримаються метеорологічні умови, які сприяють нагромадженню та вмісту шкідливих домішок у приземному шарі повітря.