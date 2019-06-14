Вихідні у Києві будуть спекотними
Дощі можливі у суботу у столиці
У суботу і неділю, 15-16 червня, у Києві буде спекотно. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, спека буде +30…+33 градуси.
Проте, у суботи можливий грозовий дощ, зазначила Діденко.
Також вона повідомила, що вихідні по всій Україні будуть спекотними, +30…+35 градусів.
«У Карпатах +25+29 градусів, а ввечері просто рай - +15+19 градусів», - розповіла синоптик.
Дощі з грозами очікуються у суботу на півночі та у Вінницькій області. Грозові дощі пройдуть у неділю на заході. На решті території - сухо, сонячно.
Як повідомлялося, спекотне літо у Києві встановило перші температурні рекорди.
У Києві до вівторка, 18 червня, утримаються метеорологічні умови, які сприяють нагромадженню та вмісту шкідливих домішок у приземному шарі повітря.