Спекотне літо у Києві встановлює перші температурні рекорди



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12 червня температура вночі не опустилася нижче +21,3°С, попереднє рекордне значення +20,2°С 1957 року було перевищено на 1,1°С

Максимальна температура повітря у столиці 10 червня вперше цього літа досягла +30,8°С і за прогнозами Українського гідрометцентру така спека триматиметься далі. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, посилаючись на дані спостережень метеостанції.

«Спекотних днів з максимальною температурою повітря понад 30 градусів було найбільше у 2010 році – 44. Поряд з тим за 138 років спостереження у Києві було 11 років, коли температура повітря влітку не досягала +30,0°С, тобто кожен 12 рік був досить прохолодним», - повідомили кліматологи.

Також, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 11 червня у Києві спостерігали найтеплішу ніч з 1881 року. Стовпчик термометру не опустився нижче +20,2°С, що на 0,3°С вище попереднього найвищого значення 1999 року. Середньодобова температура повітря повторила рекордне значення +25,8°С 2009 року.

Наступного дня, тобто у середу, температура вночі не опустилася нижче +21,3°С, а це значить, що попереднє рекордне значення +20,2°С 1957 року було перевищено на 1,1°С.

Нагадаємо, метеорологічне літо у Києві розпочалось 13 травня.