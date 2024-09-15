Головна Думки вголос Олексій Голобуцький
search button user button menu button
Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Що робити з паліями військових авто?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«За підпали майна військових чи залізниці, злочинці можуть отримати строк аж до пожиттєвого»
фото з відкритих джерел

Що робити, щоб звести кількість таких злочинів до мінімуму?

Війна виявила в нашій державі різних людей – від героїв до покидьків. Їхні мотиви у більшості зрозумілі. Навіть до ідейних любителів «русского міра» я навчився ставитись філософськи – процент збоченців є у кожному суспільстві. Єдині персонажі, які знаходяться поза межами мого уявлення про «добро і зло» - палії військових авто. За пару сотень доларів вони погоджуються працювати на росіян і псувати майно, на яке збирали інші люди. При цьому майже гарантовано будуть піймані, з ризиком назавжди потрапити за ґрати. Адже СБУ на сьогодні затримала паліїв щодо кожного випадку підпалу! Тобто шанси не бути спійманим дорівнюють 0!

Наприклад, днями у столиці було затримано одразу п’ять паліїв. Злочинці підпалили п’ять службових авто військових у трьох різних районах столиці, залишивши на місці злочину провокаційні листівки. Російські спецслужби вийшли на паліїв, коли ті шукали заробіток у телеграмі. Фігуранти спочатку знаходили потенційні цілі та відправляли фото російським кураторам для погодження. Винагороду отримати не встигли, зате отримають строк за ґратами.

Для мене очевидна мета компанії російських спецслужб по підпалу авто – посіяти зневіру у армії та суспільстві. При цьому самі ж росіяни ставляться до подібних агентів, як до непотребу. Часто їх кидають на гроші, або змушують вчиняти більш жорсткі порушення, погрожуючи викриттям. Зазначу, що за підпали майна військових чи залізниці, злочинці можуть отримати строк аж до пожиттєвого, якщо злочин буде кваліфіковано, як державну зраду. Тобто, виконуючи завдання на 1-2 тисячі гривень, палії ризикують решту життя провести за ґратами. Міняти їх росіяни точно не збираються.

Очевидно, що після втрати своїх мереж у перший рік повномасштабного вторгнення, ФСБ активно шукає нові форми для вербування. Паліїв інколи знаходять, вираховуючи проросійські пости у соцмережах. Але частіше просто вербують через пропозиції роботи.

Що робити, щоб звести кількість таких злочинів до мінімуму? Тут зазначу, що щоденні затримання важливі не тільки для справедливого покарання паліїв, але і як застереження для інших можливих заробітчан-злочинців. Але найголовніше – абсолютно всі подібні палії мають отримувати пожиттєві строки. Палити майно військових під час війни – що це, якщо не державна зрада?

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: кримінал війна гроші майно державна зрада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Салліван запевнив, що США доставляють снаряди 155 мм калібру на передову так швидко, як тільки можливо
Білий дім анонсував новий пакет допомоги для України
Сьогодні, 06:23
Подробиць про зміст, терміни і способи доставки допомоги не розкривають із міркувань безпеки 
Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги для України на €118 млн
13 вересня, 13:51
ДСНС витягли з Дніпра частину безпілотника
Водолази-сапери дістали з Дніпра частину безпілотника (фото)
11 вересня, 10:53
Навколо буса зібрався натовп перехожих, які вимагали відпустити військовозобов’язаних
У Франківську батько зупинив бус ТЦК і допоміг сину втекти: деталі скандалу
10 вересня, 19:23
Триває 921-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 1 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
1 вересня, 07:15
Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни
На Донеччині Росія вбила сім'ю авіабомбою
28 серпня, 10:50
Росіяни завдали удару по Малокатеринівці Запорізької області
Окупанти вдарили по дитячому кафе на Запоріжжі: є поранені
20 серпня, 18:44
Результат роботи тактичної авіації на Донецькому напрямку
Українська авіація вдарила КАБами по скупченню росіян на Донецькому напрямку
20 серпня, 14:11
Лукашенко залякує своїми військами на кордоні з Україною
Лукашенко заявив, що перекинув третину армії Білорусі до кордону з Україною
18 серпня, 14:22

Олексій Голобуцький

Що робити з паліями військових авто?
Що робити з паліями військових авто?
Диктатор почав погрози з нуля? Що означають останні заяви Путіна
Диктатор почав погрози з нуля? Що означають останні заяви Путіна
Гарріс переграла Трампа. Чи вплине це на вибори?
Гарріс переграла Трампа. Чи вплине це на вибори?
Кремль розкриває план: Не території, а права людей – ключ до знищення України
Кремль розкриває план: Не території, а права людей – ключ до знищення України
Російська концепція мирних переговорів. Путін вкотре облажався
Російська концепція мирних переговорів. Путін вкотре облажався
«Хороші росіяни» знову підіграли на користь Кремля
«Хороші росіяни» знову підіграли на користь Кремля

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
37K
14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього: головні прикмети, традиції та заборони
22K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
18K
Підірвані мости на Київщині. Ревізія встановила: дорожники при відбудові «малювали» суми зі стелі
15K
Найкращі командири ЗСУ: військовий озвучив свій рейтинг
6760
Це не Іран. Буданов назвав союзника Росії, від якого найбільше потерпає Україна

Новини

Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
11 вересня, 05:39

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua