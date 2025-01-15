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Затримано чотирьох паліїв, які полювали за автівками військових на Київщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Затримано чотирьох паліїв, які полювали за автівками військових на Київщині
Наразі усі підозрювані перебувають під вартою
фото: пресслужба Офісу генерального прокурора

Підозрювані спалили сім автомобілів військових у різних районах столиці та на Київщині

У Києві правоохоронці затримали дві групи паліїв, які на замовлення російських спецслужб спалили залізничну шафу та сім автомобілів військових. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, наприкінці грудня 2024 року, шукаючи підробіток, хлопець отримав повідомлення в Телеграмі з пропозицією за $1 тис. знайти та підпалити автомобіль, який належить військовослужбовцю. Для цього він залучив свого знайомого. Для підпалу підозрювані підібрали Mitsubishi L200 у Дніпровському районі та облили його легкозаймистою речовиною.

Затримання підозрюваного правоохоронцями
Затримання підозрюваного правоохоронцями
фото: пресслужба Офісу генерального прокурора

Ще двоє киян так само на замовлення, отримане через Teiegram, підпалили релейну шафу «Укрзалізниці», обливши її розчином для розпалювання багаття.

Також вони спалили шість автомобілів військових у різних районах столиці та на Київщині.

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Підозрювані спалили сім автомобілів військових у різних районах столиці та на Київщині
Підозрювані спалили сім автомобілів військових у різних районах столиці та на Київщині

Залежно від скоєного їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності ЗСУ,  диверсію та умисне пошкодження майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України).

Наразі підозрювані перебувають під вартою. 

Нагадаємо, російські куратори, що наймали паліїв автівок в Україні, доручили виконавцям нове завдання – виводити з ладу енергетичні об’єкти. Про це йдеться в публікації «Главкома» «Хто палить машини військових? Технології найму, психологічні прийоми та «гонорари».

На початку жовтня 2024 року у місті Ірпінь невідомі підпалили автомобіль популярного блогера. Полум’ям було знищено гараж і дві автівки, які були там. Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особи паліїв. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

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Теги: Київ прокурор автомобіль

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