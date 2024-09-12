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Російські куратори, що наймали паліїв автівок в Україні, змінюють профіль

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Російські куратори, що наймали паліїв автівок в Україні, змінюють профіль
У Києві невідомі спалили авто військових Третьої штурмової бригади
фото: 3 ОШБр

Матеріали слідства: Диверсанти, які палили автомобілі військових, переключилися на енергетичні об'єкти

Російські куратори, що наймали паліїв автівок в Україні, доручили виконавцям нове завдання – виводити з ладу енергетичні об’єкти. Про це йдеться в публікації «Главкома» «Хто палить машини військових? Технології найму, психологічні прийоми та «гонорари».

Так, 14 серпня 2024 року Солом’янський районний суд Києва узяв під варту підозрюваного у замаху на майно військових та диверсії. Чоловік родом із Василькова Київської області, починаючи з січня 2024 року, виношував плани з підпалу автівок ТЦК та виведення з ладу енергетичних об’єктів країни. Зокрема, відшукав спільника, якого переконав: мовляв, є зацікавлені люди, котрі готові заплатити 15-20 тис. грн винагороди за підпал автомобіля співробітників Територіального центру комплектування у столичному мікрорайоні Бортничі.  

Комунікація між чоловіками відбувалася у Viber. Виконавець повідомив про готовність знищити автомобіль одного із заступників керівника районного ТЦК у Бортничах. На що підозрюваний дав конкретні інструкції: потрібно зафільмувати сам підпал та підтвердити знищення автівки на наступний день. Лише тоді можна розраховувати на грошову винагороду. У матеріалах справи не зазначено, чи був доведений до кінця цей епізод злочину.

Врешті замовник не задовольнився і згодом відшукав ще одного виконавця для своїх завдань. Цього разу потрібно було пошкодити енергетичні об’єкти. Завдяки месенджеру Telegram чоловік знайшов охочого, якому дав поради: треба шукати «трансформатор, який має гудіти». Тобто працювати. Енергетичний об’єкт, за словами підозрюваного, потрібно зняти через мобільний додаток TimeMark, що відображає час та геолокацію місця зйомки. Що й було виконано. Відповідний відеозапис, на якому була розподільча підстанція, найманець відправив підозрюваному через Telegram. Через кілька днів після цього правоохоронці викрили зловмисників.

Замовник, за версією слідства, є «негативно налаштованою» щодо України, цілком усвідомлював наслідки своїх дій та нині підозрюється у «вчиненні дій з метою ослаблення держави підпалів, спрямованих на зруйнування та пошкодження об`єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення», йдеться у матеріалах Єдиного державного реєстру судових рішень.

Злочинець отримує замовлення знайти енергетичний об’єкт
Злочинець отримує замовлення знайти енергетичний об’єкт

Нагадаємо, що Служба безпеки та Національна поліція затримали в Івано-франківський області двох місцевих мешканців віком 15 та 18 років, які вчинили серію підпалів автомобілів Сил оборони України. 

Раніше правоохоронці затримали у Києві 16-річного агента ФСБ, який підпалював авто Сил оборони. Тепер йому загрожує 12 років тюрми.

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Теги: диверсанти кримінал державна зрада автомобіль злочин

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