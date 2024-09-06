Замість «легких» грошей – за ґрати: поліція зловила чергових паліїв авто ЗСУ

За вчинене фігурантам справи загрожує до восьми років позбавлення волі

Чоловіки приїхали до Києва у пошуках роботи та погодились на пропозицію заробітку за підпал автомобілів військовослужбовців

Вночі до Дарницького управління поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць району горить військовий автомобіль. Пожежу загасили, а під час огляду місця події поліцейські виявили докази, які вказували на умисний підпал автомобіля. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Відтак оперативники районного управління та главку поліції спільно з СБУ встановили, що до підпалу автомобіля причетні двоє чоловіків, віком 25-ти та 26-ти років.

Поліцейські встановили, що затримані приїхали до столиці декілька місяців тому з інших областей у пошуках роботи. Вони знайшли оголошення в інтернеті, де ворожі спецслужби пропонували за гроші здійснювати підпали військових авто. Палії були впевненні, що їх не викриють правоохоронці, адже вони діяли вночі та використовували засоби конспірації, як радили російські агенти. Спільників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період та обрано запобіжний захід – безальтернативне тримання під вартою. За вчинене їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Поліція вкотре звертається до громадян – не піддавайтесь на провокації російських спецслужб.

Ворог підступний та не полишає спроб дестабілізувати суспільство всередині країни, а отримані від паліїв відеозаписи використовує для проведення медійних інформаційно-психологічних операцій (ІПСО). Пам’ятайте, що ціна співпраці з ворожими спецслужбами – зрада країні та тривале позбавлення волі!