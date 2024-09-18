Поліція затримала двох неповнолітніх дівчат, які палили автівки військових

За підпал автівки дівчатам загрожує позбавлення волі на строк до восьми років

Неповнолітніми керував так званий «куратор» який обіцяв їм за це винагороду

Поліція затримала двох дівчат 15 та 16 років за підпал автівки, яку придбали волонтери для Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у середу, 18 вересня.

Поліція встановила, що двоє дівчат віком 15 і 16 років причетні до підпалу автомобіля, який придбали волонтери для ЗСУ. Неповнолітніми керував так званий «куратор» який обіцяв їм за це винагороду.

За підпал автівки дівчатам загрожує позбавлення волі на строк до восьми років фото: Національна поліція України

«Оперативники поліції з’ясували, що одна з дівчат отримала пропозицію заробити легкі гроші за підпал автомобілів військових або швидкої допомоги, або поліції від хлопця, з яким познайомилася через месенджер», – йдеться у повідомленні.

Автівка, яку спалили неповнолітні дівчата фото: Національна поліція України

За підпал автівки їм загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру у навмисному підпалі автомобіля 48-річній жінці та її неповнолітньому сину. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. За даними слідства, жінка приїхала з Ніжина до Києва разом з 14-річним сином для того, щоб підпалили автомобіль військового на замовлення.

як повідомлялося, росіяни платять за підпал одного авто в Україні приблизно 80 тис. грн, тобто дві тисячі доларів. Утім, до виконавця доходить десь тисяча доларів, а посередники забирають половину суми. А якщо виконавець неповнолітній, то його заробіток зменшується сума зменшуєтья ще більше.

До слова, російські куратори, що наймали паліїв автівок в Україні, доручили виконавцям нове завдання – виводити з ладу енергетичні об’єкти. Про це йдеться в публікації «Главкома» «Хто палить машини військових? Технології найму, психологічні прийоми та «гонорари».