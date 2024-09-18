Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Поліція затримала двох неповнолітніх дівчат, які палили автівки військових

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Поліція затримала двох неповнолітніх дівчат, які палили автівки військових
За підпал автівки дівчатам загрожує позбавлення волі на строк до восьми років
фото: Національна поліція України

Неповнолітніми керував так званий «куратор» який обіцяв їм за це винагороду

Поліція затримала двох дівчат 15 та 16 років за підпал автівки, яку придбали волонтери для Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у середу, 18 вересня.

Поліція встановила, що двоє дівчат віком 15 і 16 років причетні до підпалу автомобіля, який придбали волонтери для ЗСУ. Неповнолітніми керував так званий «куратор» який обіцяв їм за це винагороду. 

За підпал автівки дівчатам загрожує позбавлення волі на строк до восьми років
За підпал автівки дівчатам загрожує позбавлення волі на строк до восьми років
фото: Національна поліція України

«Оперативники поліції з’ясували, що одна з дівчат отримала пропозицію заробити легкі гроші за підпал автомобілів військових або швидкої допомоги, або поліції від хлопця, з яким познайомилася через месенджер», –  йдеться у повідомленні.

Автівка, яку спалили неповнолітні дівчата
Автівка, яку спалили неповнолітні дівчата
фото: Національна поліція України

За підпал автівки їм загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру у навмисному підпалі автомобіля 48-річній жінці та її неповнолітньому сину. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. За даними слідства, жінка приїхала з Ніжина до Києва разом з 14-річним сином для того, щоб підпалили автомобіль військового на замовлення.

як повідомлялося, росіяни платять за підпал одного авто в Україні приблизно 80 тис. грн, тобто дві тисячі доларів. Утім, до виконавця доходить десь тисяча доларів, а посередники забирають половину суми. А якщо виконавець неповнолітній, то його заробіток зменшується сума зменшуєтья ще більше.

До слова, російські куратори, що наймали паліїв автівок в Україні, доручили виконавцям нове завдання – виводити з ладу енергетичні об’єкти. Про це йдеться в публікації «Главкома» «Хто палить машини військових? Технології найму, психологічні прийоми та «гонорари».

Читайте також:

Теги: гроші поліція автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Поліція затримала двох неповнолітніх дівчат, які палили автівки військових
Поліція затримала двох неповнолітніх дівчат, які палили автівки військових
На Кіровоградщині чоловік виманив у родичів загиблих воїнів 1,1 млн грн: як його покарають
На Кіровоградщині чоловік виманив у родичів загиблих воїнів 1,1 млн грн: як його покарають
Прокурор припустила, що обвинувачений у корупції нардеп Одарченко втік за кордон
Прокурор припустила, що обвинувачений у корупції нардеп Одарченко втік за кордон
За ексочільника Дніпропетровщини Резніченка внесено 30 млн застави
За ексочільника Дніпропетровщини Резніченка внесено 30 млн застави
ДБР затримало правоохоронця, який допомагав ухилянтам втекти за кордон
ДБР затримало правоохоронця, який допомагав ухилянтам втекти за кордон
Один із найстаріших кінотеатрів Львова згорів дощенту. Попередня версія – підпал
Один із найстаріших кінотеатрів Львова згорів дощенту. Попередня версія – підпал

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Польський промоутер розповів причину затримання Усика
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
24K
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
23K
Податкова служба пояснила, що пенсіонери можуть отримати безкоштовно
12K
«Адвокати мають усе порєшать». У справі Резніченка «сплив» куратор «Великого будівництва» Голик

Новини

Дощі та грози: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
16 вересня, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
16 вересня, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua