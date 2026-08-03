Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві перед судом постане чоловік, який викрав ВАЗ під виглядом купівлі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві перед судом постане чоловік, який викрав ВАЗ під виглядом купівлі
Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: Національна поліція України

 На час досудового розслідування підозрюваний перебував під вартою

У Святошинському районі Києва перед судом постане чоловік, який під приводом купівлі автомобіля незаконно заволодів чужим транспортом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Трагедія трапилася у червні цього року. До поліції звернувся киянин із заявою про викрадення його автомобіля ВАЗ. Як з'ясували правоохоронці, 29-річний чоловік, який раніше вже мав судимість за аналогічний злочин, знайшов на сайті оголошень пропозицію про продаж машини та домовився з власником про огляд.

Під час зустрічі зловмисник зробив вигляд, що купує авто, і показав на екрані телефону скріншот нібито здійсненого банківського переказу. Щойно власник відійшов перевірити рахунок, зловмисник сів за кермо, завів двигун та втік з місця події.

Оперативники разом із кримінальними аналітиками розшукали автомобіль та затримали фігуранта в порядку ст. 208 КПК України. На час досудового розслідування він перебував під вартою.

Наразі слідчі завершили розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За повторне незаконне заволодіння транспортним засобом (ч. 2 ст. 289 КК України) обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2026 року українці придбали 26,6 тис. нових кросоверів, що на 0,3% більше, ніж за аналогічний період торік. Найпопулярнішою моделлю став Renault Duster. За даними «Укравтопрому», кросовери (SUV) забезпечили 80% продажів нових легкових автомобілів в Україні.

Читайте також:

Теги: Київ викрадення автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок атаки БпЛА постраждав житловий будинок
Атака на Київ: БпЛА влучив у багатоповерхівку, поранено дитину (оновлено)
8 липня, 18:07
Стармер прибуде до Києва з останнім візитом на посаді прем'єра
Стармер прибуде до Києва з останнім візитом на посаді прем'єра
16 липня, 09:16
Лідером продажів став Renault Duster
Названо 10 кросоверів, які найчастіше купують українці
30 липня, 18:36
У Києві тимчасово перекрили рух транспорту на двох вулицях
Через російський удар у Києві змінено маршрути транспорту
1 серпня, 08:49
РФ пошкодила історичний будинок Поліцейської дільниці на Лук'янівці
РФ пошкодила знаменитий кінотеатр, історичну будівлю та гуртожиток у Києві
19 липня, 11:37
Руйнування і пожежі: перші подробиці масованого удару по Києву
Руйнування і пожежі: перші подробиці масованого удару по Києву
19 липня, 02:00
Разова поїздка у комунальному транспорті Києва з 15 липня 2026 року коштує 30 грн
Чому за поїздку в метро списує 38 грн і більше: офіційне пояснення
20 липня, 16:29
Знищені обстрілом дерева у столиці
Обстріли Києва: у Микільському лісництві задокументовано пошкодження понад 100 дерев
23 липня, 19:16
Один із видів змагання – підйом штурмовою драбиною на четвертий поверх навчальної вежі
Київські рятувальники перемогли на Чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту
27 липня, 09:12

Новини

Рух Північним мостом 4 серпня буде обмежено (схема)
Рух Північним мостом 4 серпня буде обмежено (схема)
Де у Києві проходитимуть продуктові ярмарки 4-9 серпня (адреси)
Де у Києві проходитимуть продуктові ярмарки 4-9 серпня (адреси)
У Києві перед судом постане чоловік, який викрав ВАЗ під виглядом купівлі
У Києві перед судом постане чоловік, який викрав ВАЗ під виглядом купівлі
Смертельна ДТП у Голосіївському районі Києва: загинув 26-річний мотоцикліст
Смертельна ДТП у Голосіївському районі Києва: загинув 26-річний мотоцикліст
«Наречена» з інвалідністю за $7 тис.: у Києві викрито схему для ухилянтів
«Наречена» з інвалідністю за $7 тис.: у Києві викрито схему для ухилянтів
Петиція про розміщення вагонів київського метро на станціях під час тривог не набрала голосів
Петиція про розміщення вагонів київського метро на станціях під час тривог не набрала голосів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2026
86K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
61K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Новини

Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
Вчора, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
1 серпня, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
31 липня, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
31 липня, 07:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua