У Києві перед судом постане чоловік, який викрав ВАЗ під виглядом купівлі

Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна

На час досудового розслідування підозрюваний перебував під вартою

У Святошинському районі Києва перед судом постане чоловік, який під приводом купівлі автомобіля незаконно заволодів чужим транспортом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Трагедія трапилася у червні цього року. До поліції звернувся киянин із заявою про викрадення його автомобіля ВАЗ. Як з'ясували правоохоронці, 29-річний чоловік, який раніше вже мав судимість за аналогічний злочин, знайшов на сайті оголошень пропозицію про продаж машини та домовився з власником про огляд.

Під час зустрічі зловмисник зробив вигляд, що купує авто, і показав на екрані телефону скріншот нібито здійсненого банківського переказу. Щойно власник відійшов перевірити рахунок, зловмисник сів за кермо, завів двигун та втік з місця події.

Оперативники разом із кримінальними аналітиками розшукали автомобіль та затримали фігуранта в порядку ст. 208 КПК України. На час досудового розслідування він перебував під вартою.

Наразі слідчі завершили розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За повторне незаконне заволодіння транспортним засобом (ч. 2 ст. 289 КК України) обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2026 року українці придбали 26,6 тис. нових кросоверів, що на 0,3% більше, ніж за аналогічний період торік. Найпопулярнішою моделлю став Renault Duster. За даними «Укравтопрому», кросовери (SUV) забезпечили 80% продажів нових легкових автомобілів в Україні.