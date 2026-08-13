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На Київщині чоловік викрав електромобіль із подвірʼя, знайшовши ключ у салоні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині чоловік викрав електромобіль із подвірʼя, знайшовши ключ у салоні
Затриманому за підозрою у викраденні авто загрожує до 12 років увʼязнення
фото: Національна поліція України

Чоловік раніше був судимий за аналогічний злочин та майнові правопорушення

У Василькові на Київщині чоловік викрав електромобіль BYD Song Plus, залишений біля будинку з незамкненими водійськими дверима. У салоні зловмисник знайшов ключ-карту та поїхав. Про це повідомили в поліції Київщини, інформує «Главком»

Зазначається, що ввечері 42-річний місцевий житель помітив припарковану машину та скористався тим, що водійські дверцята були незамкнені. Він сів у салон, знайшов у бардачку ключ-карту, завів автомобіль і поїхав.

За даними поліції, чоловік раніше був судимий за аналогічний злочин та майнові правопорушення. Викрадений електромобіль знайшли у Фастівському районі. Його вже повернули власнику.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Йому загрожує до 12 років увʼязнення.

У Святошинському районі Києва перед судом постане чоловік, який під приводом купівлі автомобіля незаконно заволодів чужим транспортом. Інцидент трапився у червні цього року. Як з'ясували правоохоронці, 29-річний чоловік, який раніше вже мав судимість за аналогічний злочин, знайшов на сайті оголошень пропозицію про продаж машини та домовився з власником про огляд. Під час зустрічі зловмисник зробив вигляд, що купує авто, і показав на екрані телефону скріншот нібито здійсненого банківського переказу. Щойно власник відійшов перевірити рахунок, зловмисник сів за кермо, завів двигун та втік з місця події.

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Теги: викрадення Київщина злочин автомобіль

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