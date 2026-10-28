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Ford розробив систему, яка ховатиме авто від крадіїв

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ford розробив систему, яка ховатиме авто від крадіїв
Власник зможе визначати пріоритети захисту
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Машина зможе самостійно змінювати місце стоянки, блокувати доступ до багажника та ускладнювати зняття коліс

Автомобіль, який самостійно змінює місце стоянки, щоб ускладнити роботу крадіям, – одна з ідей, яку американський автовиробник Ford виклав у патентній заявці. Документ оприлюднили у США 15 жовтня 2026 року, повідомляє «Главком» із посиланням на патентну документацію.

Як працюватиме система

У заявці Systems and Methods to Prevent Vehicle Object Theft компанія описала технологію, яка має захищати автомобільні деталі та речі, залишені в машині. Для цього транспортний засіб зможе самостійно вибирати місце й положення під час паркування залежно від того, що саме потрібно убезпечити.

Ford розробив систему, яка ховатиме авто від крадіїв фото 1

Система аналізуватиме обстановку за допомогою камер, датчиків та інших засобів спостереження. Вона зможе реагувати на підозрілу активність поблизу автомобіля. Наприклад, приводом для зміни місця стоянки може стати людина, яка неодноразово заглядає у вікна, або машина, що кілька разів проїжджає повз.

Інший сценарій стосується змін на парковці. Якщо сусідні автомобілі поїдуть і машина опиниться на відокремленому місці, система зможе перемістити її туди, де доступ до окремих деталей буде складнішим.

Ford розробив систему, яка ховатиме авто від крадіїв фото 2

Не всі маневри автомобіль виконуватиме самостійно. У деяких випадках система лише запропонує водієві безпечніше місце або оптимальне положення для стоянки.

Як автомобіль захищатиме колеса й багажник

Ford передбачив кілька сценаріїв залежно від того, які частини транспортного засобу власник хоче захистити.

  • Колеса. Автомобіль зможе припаркуватися між двома іншими машинами, біля стін або інших перешкод, щоб обмежити доступ до коліс. Серед варіантів також є похила, м’яка чи нерівна поверхня, де складніше встановити домкрат.
  • Деталі під днищем. Якщо машина обладнана регульованою підвіскою, вона зможе опустити кузов. Це має ускладнити доступ до компонентів знизу, зокрема каталітичного нейтралізатора.
  • Багажник і вантаж. Щоб обмежити доступ до речей, автомобіль зможе під’їхати задньою частиною впритул до стіни або іншої нерухомої перешкоди.
  • Фари та ліхтарі. Паркування поруч із перешкодою може ускладнити демонтаж зовнішніх освітлювальних приладів.

Власник зможе визначати пріоритети захисту. Наприклад, якщо в багажнику залишаються цінні речі, машина обиратиме положення, яке завадить відкрити задні двері. Якщо ж потрібно захистити колеса, перевагу надаватимуть місцю, де до них важче дістатися.

Чи з’явиться технологія в серійних автомобілях

Поки що йдеться про патентну заявку, а не про готову систему. Документ подала компанія Ford Global Technologies 11 квітня 2025 року, а оприлюднили його 15 жовтня 2026-го. Станом на момент публікації заявка перебуває на розгляді. Її подання не підтверджує, що автовиробник уже готує технологію до серійного виробництва.

Нагадаємо, крадіжки автомобільних деталей залишаються проблемою для власників транспортних засобів. У серпні 2026 року з автомобіля футболіста німецького «Вердера» Каріма Кулібалі викрали всі чотири колеса.

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Теги: злочинець викрадення Ford технології автомобіль охорона

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