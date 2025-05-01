Журналісти після проросійських заяв кандидата у президенти Польщі продезінфікували студію

Кандидата в президенти Польщі осоромили за повагу до Путіна

Польський журналіст Кшиштоф Становський припинив інтерв’ю з проросійським кандидатом у президенти Польщі Мацеєм Мацяком після його висловлювань про російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію розмови.

Під час ефіру на YouTube-каналі Zero, Становський поставив Мацяку запитання: «Чи правильно я почув під час дебатів, що ви захоплюєтесь Путіним?» Він відповів ствердно. Після кількох уточнюючих запитань журналіст припинив інтерв’ю менш ніж за хвилину від його початку, встав зі свого місця та залишив студію. Мацяку вимкнули мікрофон, після чого він також покинув приміщення.

Після виходу Мацяка до студії зайшли працівники каналу, які провели дезінфекцію приміщення.

Інцидент активно обговорюється в соцмережах.

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Раніше кандидат у президенти Польщі та лідер проросійської партії «Рух Добробуту і Миру» Мацей Мацяк заявив, що захоплюється Путіним. На його думку, жоден польський політик не витримав би того тиску, з яким, за його словами, довелося зіткнутися диктатору.

До слова, голова фонду «Український дім» Мирослава Керик звернула увагу на зміст польського підручника з географії для шостих класів 2019 року видання. Вона зазначила, що розділ, присвячений Україні, містить велику кількість неточностей і дезінформації, подібної до російської пропаганди.