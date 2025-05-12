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Речника КМВА, який погрожував журналісту, звільнено з посади

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Речника КМВА, який погрожував журналісту, звільнено з посади
Речника Ієвлєва звільнено з посади
фото з відкритих джерел

Раніше депутат Київської обласної ради Горковенко звернувся до голови КМВА Ткаченка із закликом звільнити Ієвлєва із займаної посади

Речник КМВА Євген Ієвлєв, який днями опинився у центрі гучного скандалу через погрози журналісту, залишив посаду. Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає «Главком».

«Сьогодні останній день перебування Євгена Ієвлєва на посаді речника. Я хочу подякувати Євгену за роботу на цій посаді», – написав Ткаченко.

Він також зазначив, що триває пошук кандидатів на посаду речника.

Речника КМВА, який погрожував журналісту, звільнено з посади фото 1

Варто зазначити, речник КМВА Євген Ієвлєв опинився у центрі гучного скандалу після приватного спілкування із журналістом «Вільного радіо» Євгеном Вакуленком.

Журналіст оприлюднив докази погроз на свою адресу з боку посадовця, отриманих після його розслідування щодо статків родини Ієвлєва. Ця ситуація викликала обурення у суспільстві та вимоги відставки речника.

За словами Євгена Вакуленка, після публікації матеріалу про статки військовослужбовців Покровського ТЦК та СП, серед яких фігурував батько Ієвлєва – Сергій Ієвлєв, журналісту надійшли погрози з боку речника Київської міської військової адміністрації Євгена Ієвлєва.

У статті «Вільного радіо», оприлюдненій на початку травня, йшлося про декларацію Сергія Ієвлєва. У ній зазначалося, що його дружина володіє автомобілем Toyota Land Cruiser 2011 року вартістю 773 тис. грн, попри відсутність задекларованих доходів.

Після публікації, за словами Вакуленка, Ієвлєв підписався на нього у Facebook, а згодом у приватних повідомленнях звинуватив у «проросійськості» та пригрозив фізичною розправою. Журналіст оприлюднив фрагмент листування, де речник КМВА обіцяв «розбити ї*ало».

Ієвлєв про скандал з погрозами журналісту

У коментарі виданню hromadske Євген Ієвлєв заявив, що конфлікту з журналістом не має, і натомість звинуватив ЗМІ у спробі створити «шок-контент».

Щодо автомобіля, згаданого в розслідуванні, він пояснив, що його батько буцімто не один рік збирав на нього, а сам автомобіль – «15-річний Land Cruiser» вартістю менш ніж $20 тиc.

«Звісно, що ця людина в ТЦК. У нас же не мають військовослужбовці ТЦК мати до цього стосунку, вони мають, певно, їздити на Daewoo Lanos (…) Якщо журналіст має претензії на якесь напівправдиве розслідування, то опублікуйте декларації за 3-4 роки до цього, що купувалося, що продавалося, і тоді вже можна із цього зробити висновки», – наголосив Ієвлєв.

Ієвлєв пояснив, що останні 11 років були для нього й для його родини «м’яко кажучи, непростими». Речник КМВА розповів, що його батько майже все життя віддав службі Збройним силам, а в лютому 2022 року до них долучився й він.

Вимога звільнення Ієвлєва

Депутат Київської обласної ради Володимир Горковенко звернувся до голови КМВА Тимура Ткаченка із закликом звільнити речника КМВА Євгена Ієвлєва із займаної посади. 

За словами Горковенка, висловлювання Євгена Ієвлєва підпадають під дію ст. 345-1 ККУ в котрій сказано, що «погроза або насильство щодо журналіста карається виправними роботами на строк до двох років або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років».

Депутат зазначив, що виправдання погроз на адресу журналіста Євгена Вакуленка більше схоже на спробу заперечити очевидний факт самих погроз.

«Не варто прикриватись батьком, бо його честь можна було захисти без хамство та бикування. Це можна було зробити достойно і з повагою як до роботи журналіста та і до багаторічної праці батька. У цій історії, за сукупністю фактів, не йдеться про моральні якості Євгена Ієвлєва. Вони відсутні. Якщо не буде покарання – це означатиме, що кожен,  наділений мінімальною владою буде вважати, що він безкарний», – написав Горковенко. 

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Теги: кадрові зміни скандал журналіст звільнення погрози Тимур Ткаченко

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