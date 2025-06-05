На Пішохідному мосту чоловік намагався вчинити самогубство (фото)

Наряд «Муніципальної охорони» помітив чоловіка, який виліз на перила і намагався стрибнути з мосту

У Києві чоловік намагався здійснити самогубство на Пішохідному мосту через Дніпро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне об'єднання «Муніципальна Охорона».

Повідомляється, що подія сталася сьогодні вранці на Пішохідному мосту через Дніпро. Наряд «Муніципальної охорони» помітив чоловіка, який виліз на перила і намагався стрибнути. І йому це вдалося б, якби не дії патрульних.

Оскільки чоловік намагався вирватися, муніципали змушені були застосувати стяжки фото: Комунальне об'єднання «Муніципальна Охорона»

«Чоловіка зняли з перил. Оскільки він неадекватно поводився, постійно кричав, лаявся і намагався вирватися, муніципали змушені були застосувати стяжки», – йдеться у повідомленні.

На місце події викликали «швидку» та поліцейських фото: Комунальне об'єднання «Муніципальна Охорона»

Попередньо відомо, що він приїхав на міст велосипедом, який залишив неподалік.

На місце події викликали «швидку» та поліцейських, які встановлюватимуть особу чоловіка та мотиви його вчинку.

Нагадаємо, патрульні «Муніципальної охорони» запобігли спробі самогубства чоловіка, який намагався стрибнути з мосту на Володимирській гірці. Інцидент стався пізно ввечері 20 травня. Хлопець висловлював бажання покінчити з життям, але патрульним вдалося його переконати не робити непоправних вчинків. У результаті чоловік зліз з перил, і його відвели в безпечне місце.

5 травня, в Дарницькому районі Києва сталася трагедія – з вікна багатоповерхового будинку випала молода жінка. Інцидент трапився на вулиці Ревуцького. За даними джерел, жінка стрибнула з 13 поверху житлового будинку. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Раніше чоловік хотів вистрибнути з пʼятого поверху лікарні у Києві. Муніципальній охороні разом із медперсоналом лікарні вдалося відволікти увагу чоловіка до приїзду його родичів та представників профільних служб. Завдяки спільним зусиллям вдалося попередити трагедію.