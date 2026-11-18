Колишній заступник начальника Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час конфлікту в приміщенні установи вистрілив у військовослужбовця з травматичного пістолета. Після цього посадовець намагався приховати обставини стрілянини, підмінивши речовий доказ. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, пише «Главком».

За даними слідства, інцидент стався у жовтні 2023 року. Тоді військовослужбовець звернувся до ТЦК, щоб отримати довідку про перебування на військовому обліку. Однак працівник центру запропонував йому пройти військово-лікарську комісію.

Чоловік пояснив, що вже проходить військову службу, та відмовився від пропозиції. Між ними виникла суперечка, до якої долучився заступник начальника ТЦК.

Під час конфлікту посадовець дістав травматичний пістолет «Форт» і вистрілив військовому в праву ногу. Потерпілий отримав поранення середньої тяжкості, яке спричинило тривалий розлад здоров’я.

Після стрілянини заступник начальника ТЦК, за версією слідства, вирішив приховати справжні обставини події. Для цього він залучив підлеглих, які не знали про його наміри, та наказав надати гільзу, відстріляну з іншого пістолета аналогічного типу.

Підмінену гільзу передали слідчому Національної поліції як речовий доказ. Однак експертиза встановила, що вона не була відстріляна зі зброї, яка належала посадовцю. Таким чином, як вважають правоохоронці, він намагався спотворити докази та перешкодити встановленню обставин стрілянини.

ДБР повідомило колишньому заступнику начальника ТЦК про підозру в перевищенні військовою службовою особою повноважень в умовах воєнного стану – за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Нагадаємо, що у Вінниці правоохоронці затримали двох працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яких підозрюють у хуліганстві. За версією слідства, під час конфлікту з людьми в автомобілі застосували сльозогінний газ, а машину пошкодили. Затриманим загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.