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Із будинку в Борщагівці терміново госпіталізували чоловіка з можливим переломом хребта (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Із будинку в Борщагівці терміново госпіталізували чоловіка з можливим переломом хребта (відео)
Офіційних підтверджень про стан травмованих наразі не надходило
фото: кадр з відео

Інших людей, яких виводять із будівлі, також помітили зі слідами побиття. За словами жінки, всередині можуть перебувати до 30 осіб

Із будинку в Петропавлівській Борщагівці Київської області терміново госпіталізували чоловіка, який, за попередньою інформацією, може мати перелом хребта. Відео його евакуації з будівлі поширили в мережі, повідомляєж «Главком».

На кадрах видно, як чоловіка виносять із приміщення та передають медикам. Також повідомляється, що інші люди, які перебували в будинку, мають численні сліди побиття, їх теж госпіталізують.

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Раніше до будівлі допустили лікаря та представника поліції. Жінка, яка вийшла з будинку, заявила, що всередині перебувають близько 25-30 людей, частина з яких потребує термінової медичної допомоги.

Вона також оприлюднила відео з приміщення та розповіла про стан кількох людей: «Один чоловік повністю побитий, другий – із переламаним хребтом, третій взагалі не розмовляє».

За її словами, чотирьох людей із тяжкими травмами мають доправити до лікарні. Водночас інформація про кількість людей у будинку та характер їхніх ушкоджень потребує офіційного підтвердження.

Раніше поліція Київської області спростовувала повідомлення про нібито незаконне утримання людей і загибель громадянина в Петропавлівській Борщагівці. За офіційною інформацією правоохоронців, подія відбувалася поблизу будинку, де перебували військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України.

На місці працювали керівництво обласного управління Нацполіції та командування Нацгвардії. Обставини інциденту з’ясовуються.

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Теги: Київщина парамедики поліція

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