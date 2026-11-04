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Псевдомедсестра пояснила в суді свою роль у подіях у Петропавлівській Борщагівці (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Псевдомедсестра пояснила в суді свою роль у подіях у Петропавлівській Борщагівці (відео)
Під час розмови в суді Молоду запитали про її медичну освіту
фото: кадр з відео

Валентина Молода заявила, що має диплом про вищу медичну освіту, спеціалізації та працює лікарем-хірургом

Валентина Молода, яка фігурує в історії навколо подій у Петропавлівській Борщагівці, під час судового засідання розповіла про свою медичну діяльність та пояснила, ким працює. Вона заявила, що є практикуючим лікарем-хірургом і має два медичні заклади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на засідання суду.

Під час розмови в суді Молоду запитали про її медичну освіту, документи та право на практику. У відповідь вона запевнила, що має диплом про вищу медичну освіту та відповідні спеціалізації.

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«Я ж вам сказала, що так, я лікар-хірург. В мене є диплом про вищу медичну освіту. А також в мене є спеціалізації», – заявила Молода.

На уточнення, чи продовжує вона практикувати, жінка відповіла ствердно. Також вона повідомила, що має два власні медичні заклади.

Під час судового засідання порушили й питання документів, які підтверджують її професійну діяльність. Молода заявила, що готова надати всі необхідні документи, зокрема ліцензію.

На запитання про роботу екстреної медичної допомоги в її закладі вона відповіла, що обставини вже з'ясовували слідчі органи.

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області виник конфлікт біля будівлі, яку використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини Національної гвардії України.

Спочатку в соціальних мережах поширилася інформація про нібито незаконне утримання людей у приватному будинку. Стверджувалося, що всередині перебувають близько 40 осіб, частина з яких має тяжкі травми. Також з'являлися непідтверджені повідомлення про загибель людини.

У поліції Київської області пояснили, що отримали виклик від працівників приватної швидкої допомоги, яким перешкоджали потрапити до людини. Водночас правоохоронці спростували повідомлення про незаконне утримання людей та загибель громадянина.

Згодом командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, який особисто прибув на місце подій, пояснив, що будівлю використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців. Після оформлення та необхідних перевірок мобілізованих мали направляти до навчального центру.

За словами Півненка, у приміщенні перебували 18 військовослужбовців. Чотирьох бійців, затриманих після самовільного залишення частин, доправили до медичного центру Національної гвардії.

Командування 1-го корпусу НГУ «Азов» підтвердило, що четверо військовослужбовців після СЗЧ мали травми, через що їх направили до госпіталю для обстеження. Водночас у корпусі наголосили, що інформація про можливі незаконні насильницькі дії підлягає перевірці, а в разі підтвердження таких фактів винні мають понести покарання.

Командувач Нацгвардії також провів родичів деяких військовослужбовців на територію об'єкта, щоб вони могли ознайомитися з умовами перебування своїх близьких.

Проте ввечері ситуація загострилася. Як повідомляв «Главком», біля будівлі пролунали постріли, почалися сутички між учасниками зібрання та правоохоронцями. Люди пошкодили автобус, розбили вікна й паркан. Також застосовували димові шашки та кидали яйця в поліцейських. Правоохоронці у відповідь використали спецзасоби.

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Теги: поліція парамедики Київщина медик

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