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Інцидент на Борщагівці. Центр протидії дезінформації виявив кампанію з поширення фейків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Інцидент на Борщагівці. Центр протидії дезінформації виявив кампанію з поширення фейків
Інцидент в Петропавлівській Борщагівці трапився 2 листопада
фото з відкритих джерел

РНБО закликала не піддаватися на інформаційні провокації та довіряти лише офіційним джерелам інформації

Центр протидії дезінформації при РНБО України дослідив інформаційний супровід інциденту в Петропавлівській Борщагівці та виявив ознаки скоординованого поширення фейків, радикальних закликів і російських пропагандистських наративів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на РНБО.

Зазначається, що Центр протидії дезінформації зафіксував:

  • 361 допис з однотипним текстом у Facebook із радикальними закликами та поширення недостовірних повідомлень, які згодом спростували правоохоронці.
  • Залучення до інформаційного розгону проросійських спікерів, зокрема осіб, щодо яких запроваджено санкції РНБО України.
  • Поширення російського пропагандистського наративу «Концтабір на Борщаговці, бунт українців» у 110 російських Telegram-каналах.
  • В інформаційному супроводі інциденту брали участь особи, які напередодні намагалися організувати протестні акції, вигідні Кремлю.

«В інформаційному супроводі інциденту брали участь особи, які були присутні на так званих «майданах миру», організованих особою, яку у відкритих джерелах називають одним з авторів фейків про «Одеську Хатинь». Нині триває розслідування інциденту з боку уповноважених органів.  Кампанія дістала продовження у вигляді спроб організувати протестні акції», – наголосив Центр протидії дезінформації.

РНБО закликала не піддаватися на інформаційні провокації та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області виник конфлікт біля будівлі, яку використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини Національної гвардії України.

До слова, командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, який особисто прибув на місце подій, пояснив, що будівлю використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців. Після оформлення та необхідних перевірок мобілізованих мали направляти до навчального центру.

За словами Півненка, у приміщенні перебували 18 військовослужбовців. Чотирьох бійців, затриманих після самовільного залишення частин, доправили до медичного центру Національної гвардії.

Як відомо, командування 1-го корпусу НГУ «Азов» підтвердило, що четверо військовослужбовців після СЗЧ мали травми, через що їх направили до госпіталю для обстеження. Водночас у корпусі наголосили, що інформація про можливі незаконні насильницькі дії підлягає перевірці, а в разі підтвердження таких фактів винні мають понести покарання.

Зауважимо, що керівники Національної поліції, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Національної гвардії провели спільну пресконференцію щодо подій у Петропавлівській Борщагівці. Правоохоронці розповіли про причини конфлікту, спростували поширені в мережі повідомлення та повідомили про перебіг розслідування

Теги: Київщина фейк пропаганда РНБО Центр протидії дезінформації

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