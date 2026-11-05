Російський дрон убив двох майорів поліції на Запоріжжі

Олег Дубецький та Сергій Бережко понад 20 років служили в поліції

Олег Дубецький та Сергій Бережко померли в лікарні через три дні після удару по службовому автомобілю

Двоє майорів поліції Олег Дубецький та Сергій Бережко померли від тяжких поранень, отриманих унаслідок російської атаки на службовий автомобіль поблизу Комишувахи Запорізької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

Російський безпілотник влучив у поліцейський автомобіль 1 листопада. Обидва правоохоронці зазнали тяжких поранень. Лікарі протягом трьох днів боролися за їхні життя, однак 4 листопада поліцейські померли.

Олег Дубецький обіймав посаду начальника чергової частини відділення поліції №4 Пологівського районного відділу поліції в Оріхові.

Сергій Бережко працював заступником начальника з превентивної діяльності цього ж підрозділу. Обидва мали звання майора поліції.

Загиблі присвятили службі понад 20 років свого життя. У Національній поліції наголосили, що за цей час вони виконали десятки складних завдань та залишалися відданими своїй роботі.

«Ще не оговтавшись від попередньої втрати, ми знову переживаємо горе. Пішли з життя двоє наших колег», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про загибель 22-річного поліцейського Дмитра Белименка в Запоріжжі. Старший лейтенант поліції загинув унаслідок російського авіаудару 10 липня 2026 року.

Крім того, «Главком» писав про загибель двох рятувальників під час російської атаки на Комишуваху. Денис Коноваленко та Олексій Сущевський загинули 2 листопада під час виконання службових обов'язків.