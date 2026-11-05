Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російський дрон убив двох майорів поліції на Запоріжжі

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
Російський дрон убив двох майорів поліції на Запоріжжі
Олег Дубецький та Сергій Бережко понад 20 років служили в поліції
фото: поліція

Олег Дубецький та Сергій Бережко померли в лікарні через три дні після удару по службовому автомобілю

Двоє майорів поліції Олег Дубецький та Сергій Бережко померли від тяжких поранень, отриманих унаслідок російської атаки на службовий автомобіль поблизу Комишувахи Запорізької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

Російський безпілотник влучив у поліцейський автомобіль 1 листопада. Обидва правоохоронці зазнали тяжких поранень. Лікарі протягом трьох днів боролися за їхні життя, однак 4 листопада поліцейські померли.

Олег Дубецький обіймав посаду начальника чергової частини відділення поліції №4 Пологівського районного відділу поліції в Оріхові.

Сергій Бережко працював заступником начальника з превентивної діяльності цього ж підрозділу. Обидва мали звання майора поліції.

Загиблі присвятили службі понад 20 років свого життя. У Національній поліції наголосили, що за цей час вони виконали десятки складних завдань та залишалися відданими своїй роботі.

«Ще не оговтавшись від попередньої втрати, ми знову переживаємо горе. Пішли з життя двоє наших колег», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про загибель 22-річного поліцейського Дмитра Белименка в Запоріжжі. Старший лейтенант поліції загинув унаслідок російського авіаудару 10 липня 2026 року. 

Крім того, «Главком» писав про загибель двох рятувальників під час російської атаки на Комишуваху. Денис Коноваленко та Олексій Сущевський загинули 2 листопада під час виконання службових обов'язків.

Читайте також:

Теги: безпілотник поліція втрати автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аеропорти Москви зіткнулися з масштабними збоями через атаку дронів
Масована атака дронів спричинила хаос в аеропортах Москви
6 жовтня, 13:12
Російський військовий об’єкт в Донецьку після ракетного удару
Наймасовіша загибель офіцерів РФ за час війни: стали відомі імена вбитих у Донецьку
9 жовтня, 22:10
Кропивницький під ударом дронів, «Шахтар» здобув перемогу у Лондоні: головне за ніч 15 жовтня
Кропивницький під ударом дронів, «Шахтар» здобув перемогу у Лондоні: головне за ніч 15 жовтня
15 жовтня, 05:50
Пошкоджений танкер біля румунського узбережжя Чорного моря
Російські атаки на судна: Румунія скликає союзників у НАТО
15 жовтня, 23:40
Кременецький район Тернопільщини знову опинився під ударом безпілотників
Російський дрон атакував енергетичний об'єкт на Тернопільщині
18 жовтня, 10:13
Наслідки російської атаки на Козятинську громаду
Російська атака на Вінниччину: кількість постраждалих зросла
2 листопада, 06:04
Поліцейські біля будівлі Конституційного трибуналу у Варшаві під час протистояння 30 жовтня 2026 року
У Польщі спалахнула конституційна криза: опозиція звинувачує Туска у перевороті
30 жовтня, 22:40
Будинок у Катюжанці, де сталася трагедія
На Вишгородщині у власному будинку від отруєння чадним газом загинули дідусь із онуком
16 жовтня, 16:27
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 12 448 танків
Втрати ворога станом на 26 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
26 жовтня, 06:42

Події в Україні

Російський дрон убив двох майорів поліції на Запоріжжі
Російський дрон убив двох майорів поліції на Запоріжжі
Жителі прифронтового села на Сумщині залишилися без газу
Жителі прифронтового села на Сумщині залишилися без газу
Нічна атака РФ: Повітряні сили повідомили про влучання на 18 локаціях
Нічна атака РФ: Повітряні сили повідомили про влучання на 18 локаціях
Карта бойових дій в Україні станом на 5 листопада 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 5 листопада 2026 року
Дніпропетровщина: росіяни вдарили по житлових будинках, є поранені
Дніпропетровщина: росіяни вдарили по житлових будинках, є поранені
Втрати ворога станом на 5 листопада 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 5 листопада 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
59K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей

Новини

В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Сьогодні, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
Вчора, 05:56
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
3 листопада, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
3 листопада, 07:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua