Під час інциденту працівники ТЦК застосували спеціальний засіб – газовий балончик, а цивільний автомобіль було пошкоджено

Інцидент стався під час зупинки автомобіля, у якому перебували двоє молодих людей, зокрема вагітна дівчина

У Вінниці правоохоронці затримали двох працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яких підозрюють у хуліганстві. За версією слідства, під час конфлікту з людьми в автомобілі застосували сльозогінний газ, а машину пошкодили. Затриманим загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Вінницького обласного ТЦК та повідомлення поліції.

Інцидент стався 14 листопада в районі Старого міста. За інформацією народного депутата Олега Мейдича, працівники ТЦК зупинили автомобіль, у якому перебували двоє молодих людей віком 21 та 22 роки. Серед них була вагітна дівчина. Депутат стверджує, що під час конфлікту в салоні машини розпилили сльозогінний газ.

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Про затримання двох співробітників ТЦК та оголошення їм підозри повідомила речниця Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Заріна Маєвська. Кримінальне провадження відкрили за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Поліція проситиме суд узяти підозрюваних під варту. Розгляд питання про обрання запобіжного заходу призначений на 17 листопада о 10:00 у Вінницькому міському суді. Наразі слідчі з'ясовують усі обставини конфлікту та причини зупинки автомобіля.

У Вінницькому обласному ТЦК та СП підтвердили, що під час інциденту застосували спеціальний засіб – газовий балончик, а цивільний автомобіль було пошкоджено. Керівництво центру призначило службове розслідування, щоб встановити обставини події та оцінити дії військовослужбовців.

У ТЦК заявили, що співпрацюють із правоохоронцями, а в разі підтвердження причетності військових до порушень вони нестимуть відповідальність згідно із законом.

Варто нагадати, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував запровадити принцип «презумпції винуватості» для працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у випадках, коли їхні бодікамери не працюють. За словами омбудсмана, це має стати частиною змін у системі мобілізації, оскільки скарги громадян на порушення їхніх прав продовжують надходити щодня.