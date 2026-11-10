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Підпали авто та стеження за військовими об’єктами: у Польщі затримано українців

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Підпали авто та стеження за військовими об’єктами: у Польщі затримано українців
Крім шпигунства та диверсійної діяльності, підозрюваним висунуто обвинувачення у підпалах транспортних засобів
фото: ABW

Затримані, за версією польської спецслужби, виконували завдання російських спецслужб і отримували за це винагороду, зокрема у криптовалюті

У Польщі затримали двох громадян України віком 24 та 25 років, яких підозрюють у шпигунстві та підготовці диверсій на замовлення російських спецслужб. Чоловіки збирали інформацію про об’єкти критичної та військової інфраструктури, а також фігурують у справах про підпали автомобілів. Про це повідомило Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW), пише «Главком».

За даними польської спецслужби, затримані розвідували розташування об’єктів критичної та військової інфраструктури на території країни й фотографували їх. Крім шпигунства та диверсійної діяльності, їм висунули обвинувачення у підпалах транспортних засобів.

Слідчі встановили, що перед цими інцидентами чоловіки змінювали номерні знаки автомобілів на такі, що були схожі на ті, які використовують на транспорті української армії. ABW припускає, що це могло бути зроблено для приховування справжніх обставин злочинів і спрямування підозр на українську сторону.

У польській спецслужбі зазначили, що такі дії могли використовуватися для поширення дезінформації.

За виконання доручень затримані отримували винагороду, зокрема в криптовалюті. Суд обрав обом чоловікам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на три місяці.

Розслідування перебуває під наглядом виїзного відділу Національної прокуратури Польщі в Лодзі.

Варто нагадати, що у Варшаві посилено заходи безпеки після стрілянини в центрі Кракова, внаслідок якої загинули шестеро людей. До польської столиці направили додаткові підрозділи поліції, правоохоронці посилили патрулювання, а на в’їздах до окремих центральних вулиць встановлюють дорожні блокпости та бетонні бар’єри.

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Теги: Польща кримінал шпигун росія

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