Затримання сина журналістки у Києві: офіційне пояснення ТЦК

Журналістка Ольга Левчук заявила у соцмережах про зникнення та ймовірне утримання її 23-річного сина у Печерському РТЦК та СП

Представники Київського міського ТЦК та СП закликали громадян і медіа не поширювати маніпулятивні повідомлення

Київський міський ТЦК та СП відреагував на заяву журналістки Ольги Левчук щодо нібито незаконного утримання її 23-річного сина Кирила у Печерському районному ТЦК та СП. У відомстві наголосили, що дії службовців відбувалися у межах чинного законодавства, оскільки чоловік є офіцером запасу. Про це Київський міський ТЦК та СП повідомив у своїй офіційній заяві 5 листопада, інформує «Главком».

У ТЦК пояснили, що після детального вивчення ситуації з'ясувалося: Кирило Левчук закінчив військову кафедру, пройшов програму підготовки офіцерів запасу, отримав первинне офіцерське звання та склав присягу на вірність українському народові.

У зв'язку з цим, згідно з ч. 5 ст. 11 та ст. 37 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», після присвоєння офіцерського звання громадянин виключається з обліку призовників та зараховується в запас. Відповідно, його правовий статус змінюється на «військовозобов'язаний».

«На цій підставі громадянин підлягає призову на військову службу за мобілізацією в особливий період на загальних підставах. Також частина 5 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не поширюється на офіцерів запасу», — підкреслили у військовоматі.

Представники Київського міського ТЦК та СП закликали громадян і медіа користуватися лише офіційними джерелами, перевіряти факти та не поширювати маніпулятивні повідомлення.

Заява Київського міського ТЦК та СП скриншот

Нагадаємо, 5 листопада журналістка Ольга Левчук заявила у соцмережах про зникнення та ймовірне утримання її 23-річного сина у Печерському РТЦК та СП. За її словами, у сина «все добре з обліковими документами», а діях службовців вона вбачає «свавілля» та тиск через свою професійну діяльність. Левчук зазначила, що звернулася зі скаргою на гарячу лінію Міністерства оборони України та подала заяву до поліції. Вона додала, що зв'язок із сином на той момент був відсутній.

До слова, у Збройних силах України посилиться контроль за роботою військово-лікарських комісій. Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий підписав наказ про суттєве посилення контролю за роботою військово-лікарських комісій при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Наказ має на меті підвищити якість медичних оглядів військовозобов'язаних, унеможливити призов на військову службу громадян, які за станом здоров'я не можуть її проходити, а також запобігти будь-яким проявам корупції під час мобілізаційних заходів.