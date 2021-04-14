На Київщині пожежа в захаращеній мотлохом квартирі ледь не призвела до трагедії (фото, відео)

Гасіння пожежі ускладнювало те, що квартира була захаращена сміттям

Вогнеборці врятували власницю квартиру та евакуювали дев'ять мешканців будинку

У вівторок, 13 квітня, сталася пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку у м. Біла Церква. Загорання виникло у квартирі на другому поверсі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце події направлено особовий склад двох Державних пожежно-рятувальних частин м. Біла Церква та аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Бійці встановили, що з однієї з квартир на другому поверсі йде дим, а на балконі знаходиться людина. Рятувальниками за допомогою трьохколінної драбини врятовано жінку 1947 року народження. По сходовій клітині з сусідніх квартир евакуйовано дев’ять осіб.

Гасіння пожежі ускладнювало те, що квартира була повністю захаращена непотребом.

На гасінні пожежі було задіяно три одиниці пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.