Війна обвалила ціни на оренду квартир у Києві

Ціни на оренду житла у Києві під час війни суттєво знизилися

Вартість оренди квартир у Києві через війну значно впала. Якщо раніше за однокімнатну квартиру треба було викласти щонайменше 8 тис. грн, то зараз ціни стартують від 3 тисяч.

Зокрема, на сайті оголошень OLX, можна знайти однокімнатну квартиру і за 3 тисячі гривень на місяць. Однак власники квартир уточнюють – вартість оренди залежить від воєнного стану. Також з’явилися пропозиції щодо житла у потижневу оренду.

На лівому березі Києва у більшості оголошень щодо оренди однокімнатних квартир вартість коливається між 3 і 5 тисячами гривень. На правому березі – ціни суттєво вищі і стартують від 4 тис. грн.

Вартість оренди на двокімнатні квартири у Києві стартує від 5 тис. грн у віддалених спальних районах.

Також на сайті з пошуку нерухомості Dom.ria.com можна знайти двокімнатну квартиру за 3 990 гривень, трикімнатну - від 4 тис. грн на місяць. Переважно, це квартири з віддалених районів міста – «Мінська», «Лісова», «Берестейська» чи «Святошин». Вищі ціни і на житло у більш сучасних спальних районах. От як «Відрадний» чи «Осокорки». Ціни на оренду також залежать і від якості ремонту.

Зростають ціни і ближче до центру. Водночас у «елітному» Печерську сьогодні можна знайти житло і за 5-6 тис. грн, тоді як до війни найнижча вартість житла тут коливалася у межах 18-19 тисяч. У самому центрі – на Хрещатику та поблизу – можна знайти квартиру за 14 тисяч. Це свідчить про те, що пропозицій на ринку багато, а попиту мало. Тому і ціна відповідна. Варто зазначити, що більшість пропозицій на ринку розміщені від посередників.

Зазначимо, за прогнозами експертів, низькі ціни на оренду житла у Києві зберігатимуться принаймні протягом літа – усе залежить від безпекової ситуації у місті та у країні загалом.

Як пише «Київ Вечірній», на сьогодні в Києві кількість пропозицій оренди житла в рази перевищує наявний попит. Якщо до війни щомісячно рієлтори з найму укладали понад три тисячі угод, то зараз у середньому — 300.

За даними КМДА, з 24 лютого і до середини квітня з української столиці евакуювалося більше ніж 2 млн мешканців. Експерти кажуть водночас, що виїхали майже 80% орендаторів житла. Тенденція тривала упродовж всього березня. Станом на сьогодні, у Києві зареєстровано 66 тис. внутрішніх переселенців.

Нагадаємо, поки ціни на оренду житла падають у столиці, на західній Україні вони зросли у декілька разів. Це пов'язано з великою кількість переселенців, які прибули у західні області, рятуючись від бойових дій.

Також експерти повідомляють, що за понад два місяці війни оренда 1-кімнатної квартири у Києві з початку війни впала на 38%.