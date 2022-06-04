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    Новини

    Власник столичної квартири розвеселив оголошенням про оренду (фото)

    Власник зробив десяток картинок із оригінальним і дуже детальним описом житла - Власник столичної квартири розвеселив оголошенням про оренду (фото)
    Власник зробив десяток картинок із оригінальним і дуже детальним описом житла
    фото: Іван Пух/Facebook

    «Калідор, там, шафа кароче величезна, все нормальне»

    Ринок оренди житла у столиці значно просів від початку повномасштабного вторгнення. Охочих зняти квартиру поменшало, знизилися також ціни. У таких умовах власникам доводиться викручуватися, вигадуючи оригінальні оголошення.

    Так вчинив, наприклад, Іван Пух. Аби здати двокімнатну квартиру поруч з метро Позняки, він зробив десяток картинок із оригінальним і дуже детальним описом житла. Оголошення чоловік розмістив у одній із профільних груп Facebook.

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    Власник столичної квартири розвеселив оголошенням про оренду (фото)
    Власник столичної квартири розвеселив оголошенням про оренду (фото)
    Власник столичної квартири розвеселив оголошенням про оренду (фото)
    Власник столичної квартири розвеселив оголошенням про оренду (фото)
    Власник столичної квартири розвеселив оголошенням про оренду (фото)
    Власник столичної квартири розвеселив оголошенням про оренду (фото)
    Власник столичної квартири розвеселив оголошенням про оренду (фото)
    Власник столичної квартири розвеселив оголошенням про оренду (фото)
    Власник столичної квартири розвеселив оголошенням про оренду (фото)
    Власник столичної квартири розвеселив оголошенням про оренду (фото)
    Власник столичної квартири розвеселив оголошенням про оренду (фото)
    Власник столичної квартири розвеселив оголошенням про оренду (фото)
    Власник столичної квартири розвеселив оголошенням про оренду (фото)
    Власник столичної квартири розвеселив оголошенням про оренду (фото)

    «Калідор, там, шафа кароче величезна, все нормальне», – ідеться в оголошенні.

    Нагадаємо, на сайті Верховної Ради на цьому тижні був зареєстрований законопроєкт №7398 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій». Цей законодавчий акт ЗМІ уже назвали «законом про бомбосховища», а бізнес встиг розкритикувати вимоги народних обранців.

    Також в Україні 1 вересня відкриються для офлайн-навчання тільки ті школи, які мають обладнані на випадок ракетних чи артобстрілів укриття.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ метро війна бізнес ринок ціни бомбосховища укриття Україна Facebook чоловік окупація час #stoprussia
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    Власник столичної квартири розвеселив оголошенням про оренду (фото)