Власник столичної квартири розвеселив оголошенням про оренду (фото)

Власник зробив десяток картинок із оригінальним і дуже детальним описом житла

«Калідор, там, шафа кароче величезна, все нормальне»

Ринок оренди житла у столиці значно просів від початку повномасштабного вторгнення. Охочих зняти квартиру поменшало, знизилися також ціни. У таких умовах власникам доводиться викручуватися, вигадуючи оригінальні оголошення.

Так вчинив, наприклад, Іван Пух. Аби здати двокімнатну квартиру поруч з метро Позняки, він зробив десяток картинок із оригінальним і дуже детальним описом житла. Оголошення чоловік розмістив у одній із профільних груп Facebook.

«Калідор, там, шафа кароче величезна, все нормальне», – ідеться в оголошенні.

Нагадаємо, на сайті Верховної Ради на цьому тижні був зареєстрований законопроєкт №7398 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій». Цей законодавчий акт ЗМІ уже назвали «законом про бомбосховища», а бізнес встиг розкритикувати вимоги народних обранців.

Також в Україні 1 вересня відкриються для офлайн-навчання тільки ті школи, які мають обладнані на випадок ракетних чи артобстрілів укриття.