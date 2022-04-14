Львівщина: влада купуватиме квартири і будинки для забезпечення переселенців житлом

Багато українців втратили домівки і не мають куди повертатися

Купуватимуть як старе, так і ще недобудоване житло

У Львівській області влада почала формувати списки об’єктів житлового фонду, які планується викупати для потреб українців, що залишилися без домівок через війну. Про це повідомила пресслужба Львівської ОВА.

Зараз в області перебуває понад 250 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які зареєструвались в обладміністрації та звернулись за прихистком.

«Багато з цих людей втратили домівки і не мають куди повертатися, тому уряд і міжнародні організації уже напрацьовують механізми забезпечення їх житлом», – наголосили в ОВА.

Саме тому Львівська обласна державна адміністрація разом з територіальними громадами почали формувати базу житлового фонду, яку планується викупити для подальшого забезпечення вимушених переселенців житлом.

«Це можуть бути як квартири та будинки, які вже збудовані та придатні для проживання, так і квартири та будинки, що перебувають на завершальній стадії будівництва», – розповіли в ОВА.

Там звернулися до власників та представників компаній-забудовників, які мають подібні об’єкти житлового фонду, з проханням заповнити форму за посиланням.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що влада працює над забезпеченням житлом тих, хто на даний момент не може знайти собі домівку та проживає на території об’єктів соціальної інфраструктури. За словами Тимошенка, перші переселенці почнуть отримувати готові квартири з ремонтами, меблями і побутовою технікою вже за три-чотири місяці.