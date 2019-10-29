Влада Києва розпочала «велику чистку» у Гідропарку



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Столична влада хоче перетворити Гідропарк на місце для спорту та розваг

У Гідпропарку будуть знесені всі незаконні конструкції

Столична влада розпочала масштабні зміни в Гідропарку, які передбачають перетворення острову на великий простір для спорту та розваг. На черзі перевірка забудов і місць загального користування, в результаті якої всі незаконні конструкції будуть знесені, а захоплену землю повернуть місту. Про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Міська влада попереджала тих, хто займався самозахопленням території Гідропарку, про те, що вирішувати питання будемо в рамках закону, і тепер прийшов час дій. Ми наведемо лад у Гідропарку і приберемо звідти все сміття, щоб знов зробити це місце улюбленим для сімейного відпочинку. Оновлений сучасний Гідропарк – це наша амбітна мета, яку ми вже почали втілювати у життя», – сказав він.

Тільки за останні два місяці проведено декілька глобальних прибирань території, вивезено десятки тонн сміття, висаджено понад 100 нових дерев спільно з волонтерами. Важливо зробити парк по-справжньому безпечним, тому на черзі перевірка діючих закладів громадського харчування та розваг на дотримання правил пожежної безпеки й інших необхідних норм.

У планах керівництва міста відновити на території Гідропарку парк атракціонів, спортивні майданчики, фонтани, встановити оглядове колесо, побудувати скейт-парк та велодоріжки.

Нагадаємо, у липні цього року Олега Челомбітька призначено виконувачем обов’язків директора парку культури і відпочинку «Гідропарк». Того ж місяця стартувала масштабна кампанія з благоустрою Гідропарку – відбулася серія щосуботніх толок, до яких долучалися небайдужі кияни. Під час першої «чистої суботи» з території парку вивезли понад 40 тонн сміття.

У вересні Челомбітько став директором парку культури та відпочинку «Гідропарк».

Наразі в планах у нового директора серед першочергових завдань - очищення території парку та розвиток різноманітних фестивалів і масових заходів. Окрім того, на його думку, важливим є запустити діяльність парку і в, так зване, «міжсезоння» – забезпечити зимово-осінні зони активності.

Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 28 жовтня, у Гідропарку горіло кафе «Колиба».

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