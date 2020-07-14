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    У столиці капітально відремонтують ще один парк

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    У парку планують відремонтувати сходи, облаштують пандус, доріжки та гумове покриття на дитячих майданчиках - У столиці капітально відремонтують ще один парк
    У парку планують відремонтувати сходи, облаштують пандус, доріжки та гумове покриття на дитячих майданчиках

    У столичному парку «Радунка» планують встановити майданчик для гри в шахи, облаштувати фотозону, здійснити озеленення території.

    В парку «Радунка» у Дніпровському районі Києва розпочали ремонтні роботи. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко, йдеться на сайті міськради.

    «Нещодавно розпочали роботи з капітального ремонту парку «Радунка» у Дніпровському районі – зони відпочинку поруч з однойменним озером. Зокрема, плануємо оновити частину парку вздовж вулиці Райдужна», – зазначив мер Києва.

    У парку планують відремонтувати сходи, облаштують пандус, доріжки та гумове покриття на дитячих майданчиках. Кличко підкреслив, що з’явиться в «Радунці» і майданчик для гри в шахи та фотозона, здійснять озеленення території. Завершити капремонт планують у вересні.

    Нагадаємо, у Києві після капітального ремонту відкрили першу чергу парку «Совки» у Святошинському районі міста. 

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