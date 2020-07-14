У столиці капітально відремонтують ще один парк



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У парку планують відремонтувати сходи, облаштують пандус, доріжки та гумове покриття на дитячих майданчиках

У столичному парку «Радунка» планують встановити майданчик для гри в шахи, облаштувати фотозону, здійснити озеленення території.

В парку «Радунка» у Дніпровському районі Києва розпочали ремонтні роботи. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко, йдеться на сайті міськради.

«Нещодавно розпочали роботи з капітального ремонту парку «Радунка» у Дніпровському районі – зони відпочинку поруч з однойменним озером. Зокрема, плануємо оновити частину парку вздовж вулиці Райдужна», – зазначив мер Києва.

У парку планують відремонтувати сходи, облаштують пандус, доріжки та гумове покриття на дитячих майданчиках. Кличко підкреслив, що з’явиться в «Радунці» і майданчик для гри в шахи та фотозона, здійснять озеленення території. Завершити капремонт планують у вересні.

Нагадаємо, у Києві після капітального ремонту відкрили першу чергу парку «Совки» у Святошинському районі міста.



