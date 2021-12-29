Податок на нерухомість: хто може не сплачувати 1% у Пенсійний фонд
Чим вища вартість житла, тим більше доведеться сплатити податку
Особи, які здійснюють купівлю житла вперше, мають право не сплачувати 1% від його вартості до Пенсійного фонду. Про це йдеться у відповідній Постанові КМУ.
Утім, цим правом користуються не усі покупці, через відсутність поінформованості в деяких нормах закону.
Хто звільняється від сплати пенсійного збору:
- юридичні особи, що купують нерухоме майно за бюджетні кошти;
- організації іноземних держав, які мають імунітет згідно з міжнародними договорами;
- громадяни, які перебували у черзі на отримання житла;
- громадяни, що купують житло вперше.
Законодавче формулювання «особа не має та не набувала права власності на житло» передбачає відсутність наступних операцій з нерухомістю:
- купівля;
- приватизація;
- успадкування;
- отримання у дар;
- купівля у вигляді частки у спільному майні подружжя.
Пенсійний збір також не сплачується при інвестуванні в будівництво житла (наприклад, за умови участі у фонді фінансування будівництва, купівлі цільових облігацій).
Як повернути безпідставно сплачений пенсійний збір
Якщо пенсійний збір сплачено безпідставно, повернути його можна лише у судовому порядку. Для цього треба звернутися до територіального управління Пенсійного фонду, подавши такі відомості про заявника:
- заяву довільної форми з описом операції купівлі житла;
- договір купівлі-продажу;
- копія квитанції про сплату пенсійного збору;
- довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (підтвердження того, що придбане житло є першим придбаним нерухомим майном).
Юридичні особи у заяві вказують назву компанії із зазначенням коду за ЄДРПОУ, фізичні особи — ПІП та ІПН (реєстраційний номер облікової картки платника податків).
У заяві подаються дані:
- про місце розташування юридичної особи або місце проживання фізичної особи;
- контактний номер телефону;
- суму платежу, що підлягає поверненню;
- спосіб переказу бюджетних коштів та реквізити рахунку одержувача коштів у разі безготівкового способу повернення коштів.
Чим вища вартість житла, тим більше доведеться сплатити до Пенсійного фонду 1% податку, який нараховується на всю вартість покупки.
Нагадаємо, відповідно до закону про внесення змін до Податкового кодексу України з 1 січня 2022 року запрацюють нові правила оподаткування операцій з нерухомістю.