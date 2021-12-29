Податок на нерухомість: хто може не сплачувати 1% у Пенсійний фонд

Якщо пенсійний збір сплачено безпідставно, повернути його можна лише у судовому порядку

Чим вища вартість житла, тим більше доведеться сплатити податку

Особи, які здійснюють купівлю житла вперше, мають право не сплачувати 1% від його вартості до Пенсійного фонду. Про це йдеться у відповідній Постанові КМУ.

Утім, цим правом користуються не усі покупці, через відсутність поінформованості в деяких нормах закону.

Хто звільняється від сплати пенсійного збору:

юридичні особи, що купують нерухоме майно за бюджетні кошти;

організації іноземних держав, які мають імунітет згідно з міжнародними договорами;

громадяни, які перебували у черзі на отримання житла;

громадяни, що купують житло вперше.

Законодавче формулювання «особа не має та не набувала права власності на житло» передбачає відсутність наступних операцій з нерухомістю:

купівля;

приватизація;

успадкування;

отримання у дар;

купівля у вигляді частки у спільному майні подружжя.

Пенсійний збір також не сплачується при інвестуванні в будівництво житла (наприклад, за умови участі у фонді фінансування будівництва, купівлі цільових облігацій).

Як повернути безпідставно сплачений пенсійний збір

Якщо пенсійний збір сплачено безпідставно, повернути його можна лише у судовому порядку. Для цього треба звернутися до територіального управління Пенсійного фонду, подавши такі відомості про заявника:

заяву довільної форми з описом операції купівлі житла;

договір купівлі-продажу;

копія квитанції про сплату пенсійного збору;

довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (підтвердження того, що придбане житло є першим придбаним нерухомим майном).

Юридичні особи у заяві вказують назву компанії із зазначенням коду за ЄДРПОУ, фізичні особи — ПІП та ІПН (реєстраційний номер облікової картки платника податків).

У заяві подаються дані:

про місце розташування юридичної особи або місце проживання фізичної особи;

контактний номер телефону;

суму платежу, що підлягає поверненню;

спосіб переказу бюджетних коштів та реквізити рахунку одержувача коштів у разі безготівкового способу повернення коштів.

Чим вища вартість житла, тим більше доведеться сплатити до Пенсійного фонду 1% податку, який нараховується на всю вартість покупки.

Нагадаємо, відповідно до закону про внесення змін до Податкового кодексу України з 1 січня 2022 року запрацюють нові правила оподаткування операцій з нерухомістю.