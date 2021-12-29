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    Податок на нерухомість: хто може не сплачувати 1% у Пенсійний фонд

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    Якщо пенсійний збір сплачено безпідставно, повернути його можна лише у судовому порядку - Податок на нерухомість: хто може не сплачувати 1% у Пенсійний фонд
    Якщо пенсійний збір сплачено безпідставно, повернути його можна лише у судовому порядку
    фото з відкритих джерел

    Чим вища вартість житла, тим більше доведеться сплатити податку

    Особи, які здійснюють купівлю житла вперше, мають право не сплачувати 1% від його вартості до Пенсійного фонду. Про це йдеться у відповідній Постанові КМУ.

    Утім, цим правом користуються не усі покупці, через відсутність поінформованості в деяких нормах закону.

    Хто звільняється від сплати пенсійного збору:

    • юридичні особи, що купують нерухоме майно за бюджетні кошти;
    • організації іноземних держав, які мають імунітет згідно з міжнародними договорами;
    • громадяни, які перебували у черзі на отримання житла;
    • громадяни, що купують житло вперше.

    Законодавче формулювання «особа не має та не набувала права власності на житло» передбачає відсутність наступних операцій з нерухомістю:

    • купівля;
    • приватизація;
    • успадкування;
    • отримання у дар;
    • купівля у вигляді частки у спільному майні подружжя.

    Пенсійний збір також не сплачується при інвестуванні в будівництво житла (наприклад, за умови участі у фонді фінансування будівництва, купівлі цільових облігацій).

    Як повернути безпідставно сплачений пенсійний збір

    Якщо пенсійний збір сплачено безпідставно, повернути його можна лише у судовому порядку. Для цього треба звернутися до територіального управління Пенсійного фонду, подавши такі відомості про заявника:

    • заяву довільної форми з описом операції купівлі житла;
    • договір купівлі-продажу;
    • копія квитанції про сплату пенсійного збору;
    • довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (підтвердження того, що придбане житло є першим придбаним нерухомим майном).

    Юридичні особи у заяві вказують назву компанії із зазначенням коду за ЄДРПОУ, фізичні особи — ПІП та ІПН (реєстраційний номер облікової картки платника податків).

    У заяві подаються дані:

    • про місце розташування юридичної особи або місце проживання фізичної особи;
    • контактний номер телефону;
    • суму платежу, що підлягає поверненню;
    • спосіб переказу бюджетних коштів та реквізити рахунку одержувача коштів у разі безготівкового способу повернення коштів.

    Чим вища вартість житла, тим більше доведеться сплатити до Пенсійного фонду 1% податку, який нараховується на всю вартість покупки.

    Нагадаємо, відповідно до закону про внесення змін до Податкового кодексу України з 1 січня 2022 року запрацюють нові правила оподаткування операцій з нерухомістю.

    Теги: податки приватизація нерухомість будівництво фінансування майно
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    Податок на нерухомість: хто може не сплачувати 1% у Пенсійний фонд