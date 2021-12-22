Вода зникла у будинках на 11 вулицях Києва: адреси, причини

Бригади водоканалу проводять ремонтні роботи на мережі

У середу, 22 грудня, через планові та аварійні роботи відключено водопостачання за низкою адрес у Києві. Про це повідомляє пресслужба «Київвводоканалу».

Планові відключення

З 8:30 до 22:00 22

вул. Ополчення, 12, 12А, 12Б, 14, 16, 16А, 18, 18А, 18Б, 20, 20/1.

Аварійні відключення

22 грудня станом на 10:00:

вул. Шота Руставелі, 47;

просп. Голосіївський, 48;

вул. Межигірська, 1;

вул. Антоновича, 150А;

вул. Йорданська, 22А;

просп. Глушкова, 30;

просп. Порика, 11, 11А;

просп. Героїв Сталінграда, 49;

вул. Машинобудівна, 25;

вул. Героїв Севастополя, 19.

Нагадаємо, 12 грудня на бульварі Тараса Шевченка, 1-3 сталося пошкодження водопровідної мережі діаметром 80 мм на проїжджій частині з провалом. До ранку 13 грудня пошкодження водопроводу було ліквідовано.

16 грудня вранці стало відомо, що на бульварі Шевченка в центрі Києва через повторний ризик обвалу покриття обмежено рух транспорту.

17 грудня біля стадіону «Єдність» на Оболоні стався прорив трубопроводу.