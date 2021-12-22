Вода зникла у будинках на 11 вулицях Києва: адреси, причини
Бригади водоканалу проводять ремонтні роботи на мережі
У середу, 22 грудня, через планові та аварійні роботи відключено водопостачання за низкою адрес у Києві. Про це повідомляє пресслужба «Київвводоканалу».
Планові відключення
З 8:30 до 22:00 22
вул. Ополчення, 12, 12А, 12Б, 14, 16, 16А, 18, 18А, 18Б, 20, 20/1.
Аварійні відключення
22 грудня станом на 10:00:
- вул. Шота Руставелі, 47;
- просп. Голосіївський, 48;
- вул. Межигірська, 1;
- вул. Антоновича, 150А;
- вул. Йорданська, 22А;
- просп. Глушкова, 30;
- просп. Порика, 11, 11А;
- просп. Героїв Сталінграда, 49;
- вул. Машинобудівна, 25;
- вул. Героїв Севастополя, 19.
Нагадаємо, 12 грудня на бульварі Тараса Шевченка, 1-3 сталося пошкодження водопровідної мережі діаметром 80 мм на проїжджій частині з провалом. До ранку 13 грудня пошкодження водопроводу було ліквідовано.
16 грудня вранці стало відомо, що на бульварі Шевченка в центрі Києва через повторний ризик обвалу покриття обмежено рух транспорту.
17 грудня біля стадіону «Єдність» на Оболоні стався прорив трубопроводу.