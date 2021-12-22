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    Вода зникла у будинках на 11 вулицях Києва: адреси, причини

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    Частина киян залишилась без води - Вода зникла у будинках на 11 вулицях Києва: адреси, причини
    Частина киян залишилась без води
    фото з відкритих джерел

    Бригади водоканалу проводять ремонтні роботи на мережі

    У середу, 22 грудня, через планові та аварійні роботи відключено водопостачання за низкою адрес у Києві. Про це повідомляє пресслужба «Київвводоканалу».

    Планові відключення

    З 8:30 до 22:00 22

    вул. Ополчення, 12, 12А, 12Б, 14, 16, 16А, 18, 18А, 18Б, 20, 20/1.

    Аварійні відключення

    22 грудня станом на 10:00:

    • вул. Шота Руставелі, 47;
    • просп. Голосіївський, 48;
    • вул. Межигірська, 1;
    • вул. Антоновича, 150А;
    • вул. Йорданська, 22А;
    • просп. Глушкова, 30;
    • просп. Порика, 11, 11А;
    • просп. Героїв Сталінграда, 49;
    • вул. Машинобудівна, 25;
    • вул. Героїв Севастополя, 19.

    Нагадаємо, 12 грудня на бульварі Тараса Шевченка, 1-3 сталося пошкодження водопровідної мережі діаметром 80 мм на проїжджій частині з провалом. До ранку 13 грудня пошкодження водопроводу було ліквідовано.

    16 грудня вранці стало відомо, що на бульварі Шевченка в центрі Києва через повторний ризик обвалу покриття обмежено рух транспорту.

    17 грудня біля стадіону «Єдність» на Оболоні стався прорив трубопроводу.

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    Теги: Київ Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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    Вода зникла у будинках на 11 вулицях Києва: адреси, причини