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    Вранці Київ «став» у величезних заторах

    Затори у столиці досягли 7 балів
    У четвер, 10 травня, вранці затори у Києві досягли рівня 7 балів. Про це свідчать дані Google Maps. Зокрема, близько 9-ї години було ускладнено рух по Кільцевій дорозі і становить 5 км/год. Трохи швидше рухалися авто на проспекті Перемоги, тут швидкість була 10-15 км/год. На вулиці Борщагівській також спостерігалося утруднення руху зі швидкістю 7
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    Затори у столиці досягли 7 балів

    У четвер, 10 травня, вранці затори у Києві досягли рівня 7 балів. Про це свідчать дані Google Maps.

    Зокрема, близько 9-ї години було ускладнено рух по Кільцевій дорозі і становить 5 км/год. Трохи швидше рухалися авто на проспекті Перемоги, тут швидкість була 10-15 км/год. На вулиці Борщагівській також спостерігалося утруднення руху зі швидкістю 7 км/год.

    Крім того, традиційні ранкові затори скували центральні вулиці столиці. Було ускладнено рух біля метро «Театральна», «Університет» та «Хрещатик».

    Найбільший затор припадає на вулицю Набережно-Хрещатицьку, де сталася ДТП. Тут рух становить всього 3 км/ч. В цьому ж районі «стоїть» вулиця Нижній Вал.

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    Як повідомлялося, у рамках реконструкції, капітального і поточного ремонтів доріг, із метою упорядкування руху та наведення ладу з паркуванням на вулицях столиці комунальна корпорація «Київавтодор» приступила до облаштування спеціальних «кишень» для паркування та зупинок автотранспорту.

    Джерело: Українські новини

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