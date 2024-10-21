Встановлення МАФу біля Алеї пам’яті захисників: столична влада пояснила

Алея облаштована біля огорожі кладовища за погодженням із міською владою

Інформація про те, що на Алеї пам’яті Захисників України встановлять новий МАФ і що її буде знесено – відверта маніпуляція. Про це повідомляє Ритуальна служба Спеціалізоване комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування».

Як зазначається, Алея пам’яті захисників України, розміщена на території Лук’янівського заповідника, як інші меморіальні споруди на місцях для поховань – це непорушні символи боротьби і шани до полеглих Героїв. .

Як зазначають у підприємстві, Алея облаштована біля огорожі кладовища за погодженням із міською владою. Міський комунальний ритуальний магазин, про який йдеться – це споруда на вході до заповідника, що розміщена там багато років. Магазин перебуває на балансі Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника. Будівля комунального ритуального магазину буде приведена до ладу.

Спецкомбінат звертається до всіх, хто у своїх приватних інтересах свідомо й ганебно маніпулює темою пам’яті та шани до загиблих, припинити це й не вводити в оману громадськість.

Як повідомлялося, 14 жовтня 2024 року на другу річницю Алеї памʼяті захисників України родичі полеглих, представники громадської та військові вшанували памʼять усіх захисників і захисниць імена яких розміщені на меморіалі. В рамках акції присвяченій захисту від знищення Алеї памʼяті захисників України пройшов автопробіг в якому прийняли участь більше 60-ти автомобілів. Основною вимогою звернення активісти зазначили припинити паплюження пам’яті наших Героїв шляхом встановлення торговельної споруди на території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника, Алеї пам’яті захисників України.

Активісти вважають, що встановлення будь-якої малої архітектурної форми на прилеглій території до Лукʼянівського кладовища по вулиці Оранжерейній, на якій знаходиться Алея памʼяті захисників України, викликає осуд та спротив у громадських організацій, громадських діячів, воїнів, патріотів – у всіх киян, а також викличе осуд у наших європейських партнерів.