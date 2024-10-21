Головна Київ Новини
search button user button menu button

Встановлення МАФу біля Алеї пам’яті захисників: столична влада пояснила

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Встановлення МАФу біля Алеї пам’яті захисників: столична влада пояснила
фото: скріншот

Алея облаштована біля огорожі кладовища за погодженням із міською владою

Інформація про те, що на Алеї пам’яті Захисників України встановлять новий МАФ і що її буде знесено – відверта маніпуляція. Про це повідомляє Ритуальна служба Спеціалізоване комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування».

Як зазначається, Алея пам’яті захисників України, розміщена на території Лук’янівського заповідника, як інші меморіальні споруди на місцях для поховань – це непорушні символи боротьби і шани до полеглих Героїв. .

Як зазначають у підприємстві, Алея облаштована біля огорожі кладовища за погодженням із міською владою. Міський комунальний ритуальний магазин, про який йдеться – це споруда на вході до заповідника, що розміщена там багато років. Магазин перебуває на балансі Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника. Будівля комунального ритуального магазину буде приведена до ладу.

Спецкомбінат звертається до всіх, хто у своїх приватних інтересах свідомо й ганебно маніпулює темою пам’яті та шани до загиблих, припинити це й не вводити в оману громадськість.

Як повідомлялося, 14 жовтня 2024 року на другу річницю Алеї памʼяті захисників України родичі полеглих, представники громадської та військові вшанували памʼять усіх захисників і захисниць імена яких розміщені на меморіалі. В рамках акції присвяченій захисту від знищення Алеї памʼяті захисників України пройшов автопробіг в якому прийняли участь більше 60-ти автомобілів.  Основною вимогою звернення активісти зазначили припинити паплюження пам’яті наших Героїв шляхом встановлення торговельної споруди на території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника, Алеї пам’яті захисників України.

Активісти вважають, що встановлення будь-якої малої архітектурної форми на прилеглій території до Лукʼянівського кладовища по вулиці Оранжерейній, на якій знаходиться Алея памʼяті захисників України, викликає осуд та спротив у громадських організацій, громадських діячів, воїнів, патріотів – у всіх киян, а також викличе осуд у наших європейських партнерів.

Теги: військові магазин День захисника України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білоруські військові вирушають до РФ
Білорусь відправила своїх військових до Росії: мета
19 жовтня, 14:48
З полону РФ звільнили Максима Буткевича
З російського полону звільнили активіста, правозахисника й журналіста Максима Буткевича
19 жовтня, 00:25
Румунія піднімала в повітря літаки
Румунія підняла чотири винищувачі в повітря для перехоплення невідомого безпілотника
18 жовтня, 04:33
ЦАХАЛ ліквідував ще одного ватажка бойовиків
Ізраїль на півдні Лівану ліквідував чергового командира «Хезболли» – пресслужба ЦАХАЛу
17 жовтня, 02:22
Зеленський вніс до зміни переліку посад, що заміщуються військовослужбовцями
Зеленський дозволив призначати військових на керівні посади в Мінветеранів
1 жовтня, 12:21
Ізраїль вступає у війну проти бойовиків
Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції у Лівані
1 жовтня, 02:33
РФ вдарила по Кривому Рогу
Ворог вдарив балістикою по Кривому Рогу
30 вересня, 02:00
18 вересня у місті Торопець було атаковано військовий склад
Розвідка проаналізували наслідки ударів України по військових складах РФ
29 вересня, 13:46
Змінився розмір одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військових
Уряд змінив розмір виплат у разі загибелі або поранення військових
25 вересня, 09:58

Новини

Встановлення МАФу біля Алеї пам’яті захисників: столична влада пояснила
Встановлення МАФу біля Алеї пам’яті захисників: столична влада пояснила
У застосунку «Київ Цифровий» з'явились нові функції для власників авто
У застосунку «Київ Цифровий» з'явились нові функції для власників авто
Вчиняв домашнє насильство щодо дружини та п'ятьох дітей: як суд покарав кривдника
Вчиняв домашнє насильство щодо дружини та п'ятьох дітей: як суд покарав кривдника
На Вокзальній площі дорожники впорядковують транспортні потоки: як здійснюється рух
На Вокзальній площі дорожники впорядковують транспортні потоки: як здійснюється рух
У столиці протягом тижня можна придбати фермерські продукти: адреси ярмарків
У столиці протягом тижня можна придбати фермерські продукти: адреси ярмарків
ДТП за участі вантажівки та маршрутки: стало відомо про загиблу (фото)
ДТП за участі вантажівки та маршрутки: стало відомо про загиблу (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Інвалідність для прокурорів: з’явилися перші результати службового розслідування
81K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
46K
Пенсіонер із Харківщини показав окупантам, звідки найкраще обстрілювати села, та отримав незвичну плату
33K
Північнокорейські війська в Україні: США та Словенія скликають Радбез ООН
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2024
14K
«Ударю по центру Москви». Трамп пригрозив Путіну через Україну

Новини

Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
Сьогодні, 12:51
У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Сухо та прохолодно по всій країні: прогноз погоди на 21 жовтня
Сьогодні, 06:00
Окупанти просунулись під Торецьком та Селидовим, а ЗСУ мали успіх біля Суджі – звіт ISW
Сьогодні, 05:47
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Удар росіян по Кривому Розі та обстріл російських міст безпілотниками: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

PR Марафон 30 жовтня: етика в комунікаціях під час війни
PR Марафон 30 жовтня: етика в комунікаціях під час війни
21 жовтня, 18:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua