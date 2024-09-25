Уряд змінив розмір виплат у разі загибелі або поранення військових

Одноразова грошова допомога сім’ям загиблих військових тепер становить 750 прожиткових мінімумів

Кабінет міністрів затвердив новий розмір одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб. Про це йдеться в постанові від 24 вересня 2024 р. № 1090.

Одноразова грошова допомога призначається:

у разі загибелі (смерті) або визнання безвісти зникликми осіб – з дати смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть, або з дати набрання законної сили рішення суду про визнання особи безвісти зниклою;

у разі встановлення інвалідності – з дати, що зазначена в довідці медико-соціальної експертної комісії.

Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті) виплачується членам сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України у розмірі 750 прожиткових мінімумів, для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому загинули (померли) особи. Зараз прожитковий мінімум складає 3028 гривень. Тобто виплата становить 2 млн 271 тисяч гривень.

Одноразова грошова допомога в разі встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання призначається та виплачується особам з інвалідністю внаслідок війни, залежно від групи інвалідності в таких розмірах:

400 прожиткових мінімумів, для працездатних осіб – у разі встановлення інвалідності I групи (1 млн 211 тисяч гривень);

300 прожиткових мінімумів – у разі встановлення інвалідності II групи (908 тисяч гривень);

250 прожиткових мінімумів - у разі встановлення інвалідності III групи (757 тисяч гривень).

Для призначення та виплати одноразової грошової допомоги заявник подає до Мінветеранів заяву. Заява може подаватися у паперовій або електронній формі через портал держпослуг «Дія» або через Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Зазначимо, що перед цим одноразова грошова допомога сім’ям загиблих військових складала 15 млн гривень.

Нагадаємо, що уряд спростив процедуру виплат сім'ям загиблих захисників.